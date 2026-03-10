Cử tri TPHCM chủ động tìm hiểu ứng cử viên qua nhiều kênh thông tin

Sáng 10/3, tại Hội trường Đảng ủy xã Phú Giáo (TPHCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 - TPHCM. Tổ ứng cử viên ĐBQH gồm: chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; ông Dương Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Theo dõi danh sách ứng cử viên, ông Bùi Bá Trực (cử tri xã Phú Giáo, TPHCM) cho biết bản thân đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, song mỗi lần bầu cử đều cảm nhận rõ ý nghĩa và trách nhiệm của lá phiếu. Ông Trực đánh giá cao năng lực của các ứng cử viên, tin tưởng khi trúng cử, đại biểu sẽ làm tốt vai trò đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.

Theo cử tri Trần Trung Hiếu (xã Phú Giáo), hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi. Mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích như giúp tiếp cận thông tin nhanh chóng, hỗ trợ học tập, kết nối và giao lưu. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều vấn đề đáng lo ngại như các nội dung bạo lực, thông tin sai lệch, tin giả, nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân hay những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, ảnh hưởng đến nhận thức và sự phát triển của các em thiếu nhi.

Từ thực tế đó, cử tri trẻ tại địa phương rất quan tâm và mong muốn các ứng cử viên ĐBQH, với vai trò và trách nhiệm của mình trong thời gian tới, sẽ quan tâm đề xuất hoàn thiện các chính sách, giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho thanh thiếu nhi, đồng thời có cơ chế quản lý, kiểm soát tốt hơn nhằm bài trừ các nội dung độc hại trên không gian mạng.

Tại hội nghị, các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động, đặc biệt là xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, trở thành nơi đáng sống; văn minh, hiện đại và nghĩa tình.