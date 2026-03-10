Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quyết định của Ban Bí thư về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội đồng có chức năng giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng, về những chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án nghiên cứu khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh... Hội đồng còn tham mưu cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng...



Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; có con dấu và kinh phí hoạt động do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bố trí từ nguồn cấp của Trung ương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Tư liệu.



Về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031, theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các phó chủ tịch hội đồng, gồm: ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phó Chủ tịch Thường trực); ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Tổng thư ký).

Các ủy viên không chuyên trách hội đồng có: Ông Dương Trung Ý - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Ngô Đông Hải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hoàng Trung Dũng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương;

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; ông Trần Tiến Hưng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đặng Văn Dũng - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương;

Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...