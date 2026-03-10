[Talkshow] Ứng cử để phụng sự – Bầu cử để kiến tạo tương lai

TPO - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang đến gần. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là ngày hội dân chủ – nơi quyền lực Nhà nước được trao gửi thông qua lá phiếu của mỗi công dân. Với những người ứng cử, không đơn thuần là tham gia vào bộ máy quyền lực nhà nước, mà là cam kết phụng sự, hành động và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Còn cử tri tham gia bỏ phiếu không chỉ là thực hiện quyền hiến định, mà là lựa chọn những người đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách trong giai đoạn phát triển mới.