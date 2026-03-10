Thu hút đầu tư, thúc đẩy miền núi phát triển

TPO - Cử tri xã Ia Pa và Pờ Tó (Gia Lai) kiến nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI quan tâm, thu hút đầu tư các khu công nghiệp, nhà máy để tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, thúc đẩy kinh tế miền núi phát triển.

Xã Ia Pa (Gia Lai) khi mùa khô tới. Ảnh: Lê Tiền.

Thúc đẩy các khu công nghiệp, giữ chân người lao động

Sáng 10/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 2 xã Ia Pa và Pờ Tó.

Tại hội nghị, cử tri Tăng Xuân Vĩnh (xã Ia Pa) đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm hơn đến công tác chăm lo sức khoẻ cho người cao tuổi ở địa phương, đặc biệt địa bàn miền núi đi lại rất vất vả.

Trong khi đó, cử tri A Hà (xã Ia Pa) đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến vấn đề việc làm cho người lao động trên xã. Theo bà A Hà, hiện đa phần lao động địa phương đều đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp (KCN) ở Bình Dương, Đồng Nai…Nhiều gia đình bố mẹ phải đi theo con vào các KCN đó. Do đó, cử tri A Hà đề nghị các ứng cử viên kiến nghị cấp trên quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp tại địa phương để giữ chân người lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Cử tri Hà cũng đề nghị các ứng cử viên quan tâm hơn tới việc đầu tư cơ sở vật chất trường học bởi nhiều nơi bàn ghế hiện hư hỏng nhiều, máy tính cũ kỹ ảnh hưởng tới chất lượng học tập của học sinh. Ngoài ra, cử tri kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất cho Bệnh viện xã Ia Pa, hiện đang thiếu thốn rất nhiều.

“Xã Ia Pa đa số người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai. Hiện xã chưa có công viên, khu vui chơi giải trí cho nhân dân. Đề nghị các ứng cử viên quan tâm đầu tư cho xã. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho bà con làm ăn kinh tế hiệu quả hơn”, bà A Hà kiến nghị.

Năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 6, Gia Lai.

Đáp lại ý kiến cử tri, ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, nếu mỗi xã có một khu công nghiệp thì rất tốt. Tuy nhiên, việc này phải theo quy hoạch chung của tỉnh, xã nên ông Trung cho biết sẽ kiến nghị lên tỉnh. Còn khu vui chơi giải trí thuộc thẩm quyền của xã, đề nghị lãnh đạo xã dự hội nghị lưu ý.

Cử tri Dương Thị Phường (xã Ia Pa) cho rằng, đường Trường Sơn Đông hiện rất chật hẹp, đi lại khó khăn, đề nghị cử tri quan tâm, kiến nghị cấp trên đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Cử tri Ngô Thị Tuyết kiến nghị tới các ứng cử viên. Ảnh: Trương Định.

Cử tri Ngô Thị Tuyết (Trưởng phòng Văn hoá xã Ia Pa) cho biết, qua khảo sát, địa bàn xã có khoảng 6.000 người chưa có việc làm. Đề nghị các ứng cử viên quan tâm thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Ngoài ra, theo bà Tuyết, vừa qua mưa bão làm sạt lở nhiều cơ sở hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt là các bờ kè sông, mong muốn thời gian tới các đại biểu nếu trúng cử có ý kiến để tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống bờ kè kiên cố.

Ngoài ra, theo cử tri Tuyết, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chế độ chính sách của cán bộ công chức chưa được quan tâm thoả đáng, trong khi khối lượng công việc rất nhiều. Đề nghị các ứng cử viên quan tâm kiến nghị cấp trên có các chính sách hỗ trợ thêm để công chức yên tâm công tác.

Theo ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập, nhiều cán bộ công chức phải đi làm xa vất vả. Nhiều “cán bộ 2-6” (thứ Hai đi làm, thứ Sáu mới trở về nhà), khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, cũng mong cử tri chia sẻ, khối lượng công việc rất nhiều, trung ương và địa phương sẽ sắp xếp ổn định dần.

Đầu tư thuỷ lợi chống khô hạn

Cử tri Rahlan Djeng (xã Ia Pa), cho biết Chi hội người cao tuổi ở thôn chưa có phụ cấp. Hiện nay, chi phí cho các hội nghị còn ít, văn phòng phẩm hạn chế. Do đó, cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm, kiến nghị chế độ hỗ trợ cho chi hội.

Cử tri Rơ Chăm La Ni (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ia Pa) kiến nghị tại hội nghị.

Ông Rơ Chăm La Ni (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ia Pa) kiến nghị các ứng cử viên quan tâm tới vấn đề thuỷ lợi ở Pờ Tó, nguồn nước tưới cho cây trồng còn khan hiếm. Ông La Ni kiến nghị tỉnh, xã cần đầu tư hệ thống hồ thuỷ lợi để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng mùa khô.

Đồng thời, ông La Ni kiến nghị các cử tri quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở. “Năm nào địa phương cũng xảy ra ngập lụt, đề nghị các ứng cử viên kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư hệ thống đê điều kiên cố, kè chống sạt lở, giảm thiểu thiệt hại mùa mưa lũ. Hiện tại có nơi bờ sông sạt lở 15m. Trước mắt, tôi kiến nghị đoạn nào xung yếu cần được bố trí nguồn ngân sách sớm để gia cố”, ông La Ni bày tỏ.

Một đoạn sông chảy qua xã Ia Pa cạn trơ đáy. Ảnh: Lê Tiền.

Ngoài ra, cử tri này cũng đề nghị các ứng cử viên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề giáo dục truyền thống cho lực lượng thanh thiếu niên, chăm lo cho thế hệ tương lai nhiều hơn.

Ứng cử viên Bùi Quang Huy tiếp thu các kiến nghị của cử tri 2 xã Ia Pa, Pờ Tó.

Thay mặt các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp thu và cho biết, cả 7 ý kiến cử tri hôm nay đều rất chính đáng, sát sườn với địa phương. Chẳng hạn vấn đề chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đầu tư cơ sở y tế, khu vui chơi giải trí, thu hút đầu tư tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, theo anh Huy, vấn đề sạt lở ở Ia Pa, các cấp và đơn vị liên quan cần quan tâm khắc phục, gia cố sớm.

Về việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo anh Bùi Quang Huy, sau 7-8 tháng triển khai, cán bộ cấp xã khối lượng công việc rất nhiều, địa bàn rộng lớn, đi lại vất vả, có người chưa quen việc mới. Những yếu tố khách quan đó khiến cán bộ xã rất vất vả, song chế độ chính sách vẫn chưa tương xứng. Trung ương và địa phương sẽ quan tâm hơn tới vấn đề này.

Ngoài ra, theo anh Huy, các vấn đề về hỗ trợ cho người cao tuổi cũng rất thiết thực. “Chúng tôi xin hứa trên các cương vị khác nhau sẽ hỗ trợ hết mình cho người dân địa phương. Rất mong ngày 15/3 tới đây sẽ trở thành ngày hội của tất cả các cử tri địa phương. Chúc hai xã Ia Pa và Pờ Tó năm nay và thời gian tới ngày càng phát triển lớn mạnh hơn”, anh Huy chia sẻ.