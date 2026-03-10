Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

200 người dập đám cháy nhà sàn ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn
TPO - Rạng sáng 10/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại thôn Bản Ba 1, xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang khiến ít nhất một căn nhà sàn của người dân bị thiêu rụi.

Theo người dân địa phương, khoảng 3h sáng 10/3, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà sàn của bà Danh, người trong thôn Bản Ba 1. Do nhà sàn làm bằng gỗ nên lửa cháy nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ căn nhà và lan sang khu vực xung quanh. Phát hiện cháy, người dân hô hoán, hỗ trợ chủ nhà kịp thời thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Trung Hà đã huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân tham gia chữa cháy. Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo UBND xã Trung Hà cho biết khoảng 200 người đã được huy động để dập lửa và khắc phục hậu quả.

chay5.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt từ clip.

Đến sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 11h, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thu dọn, vệ sinh hiện trường và dựng lều tạm để người dân cất giữ những tài sản còn lại.

“Chủ ngôi nhà đã sang ở nhà của người con ở tạm, sau khi được hỗ trợ, động viên tâm lý họ đã ổn định. Sau cháy, chúng tôi đang kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ người dân xây dựng lại căn nhà”, vị cán bộ xã cho biết thêm.

Nguyên nhân, hậu quả vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra.

Phú Nguyễn
