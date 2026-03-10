Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xô xát tại bệnh viện vì giành nhau chở thi thể

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế và công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại khu vực nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đồng thời chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh trật tự và quản lý các hoạt động dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

Ngày 6/3, đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm người xảy ra xô xát được cho là tranh giành chở thi thể khi xuống nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hiệp, Đồng Nai) gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường bệnh viện, hình ảnh của ngành y tế và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trong dư luận.

Đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm người xảy ra xô xát được cho là tranh giành chở thi thể nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, đồng thời xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Y tế được yêu cầu chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, lưu giữ, bàn giao thi thể, việc tổ chức trực, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ, công tác kiểm soát người ra vào khu vực nhà đại thể và việc hướng dẫn thân nhân người bệnh thực hiện các thủ tục liên quan.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan tại cơ sở y tế, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng tranh giành, chèo kéo, gây áp lực, môi giới hoặc can thiệp trái quy định vào việc lựa chọn dịch vụ của thân nhân người đã tử vong.

Cùng với đó, các cơ sở y tế phải khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc ban hành quy chế nội bộ đối với khu vực nhà đại thể, xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân, quy trình bàn giao, chế độ trực và phương án xử lý các tình huống phát sinh, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Y tế tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với công tác quản lý nhà đại thể và bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3.

Đối với công an tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng tại cơ sở khám chữa bệnh.

Công an địa phương cũng được yêu cầu tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tụ tập, tranh giành, lôi kéo gây mất trật tự tại khu vực bệnh viện, nhất là tại các khu vực nhạy cảm như khoa cấp cứu, nhà đại thể và cổng bệnh viện.

Văn Quân
