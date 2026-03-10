Đặc khu Bạch Long Vĩ sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

TPO - Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại TP Hải Phòng đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử. Trong đó, trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ sẽ là nơi cử tri đi bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 14/3.

Chiều 10/3, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP Hải Phòng, chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 19/32 đại biểu; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố với tổng số 85/157 đại biểu được bầu; 718 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với tổng số 2.375/4.368 đại biểu được bầu.

Tại hội nghị, ông Đỗ Huy Chính - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, cho biết, lực lượng công an thành phố đã phối hợp với UBND cấp xã đã lập danh sách cử tri trên hệ thống phần mềm.

Ngay từ đầu tháng 2, 114 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và 2.577 khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi về danh sách cử tri để người dân kiểm tra.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Cũng trong những ngày đầu tháng 2, các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 2.577 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Theo ông Đỗ Huy Chính, qua thống kê, toàn thành phố có hơn 5.000 cử tri là người yếu thế, gồm: người cao tuổi, người khuyết tật, thương bệnh binh.

Để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri là người yếu thế, Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng đã chỉ đạo các xã, phường, đặc khu xây dựng phương án hỗ trợ.

Theo đó, các tổ chức đoàn thể tại các thôn, tổ dân phố thường xuyên đến tận nhà người yếu thế để tuyên truyền, thông báo cho cử tri về quyền bầu cử, thông tin bầu cử, các ứng cử viên.

Ông Đỗ Huy Chính - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng.

Các tình nguyện viên do Thành Đoàn chủ trì, sẽ bố trí lực lượng túc trực trong ngày bầu cử để hướng dẫn, hỗ trợ người yếu thế có thể đến được khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã huy động các đội xe chở cử tri yếu thế miễn phí.

Đối với cử tri là người cao tuổi, thương bệnh binh, người khuyết tật không thể đến được khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ sử dụng hòm phiếu phụ, mang phiếu bầu đến tận nhà để cử tri được thực hiện quyền bầu cử.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng cũng cho biết, đối với cử tri tại Đặc khu Bạch Long Vĩ và Đặc khu Cát Hải, thành phố đặc biệt quan tâm tới công tác chuẩn bị, hỗ trợ người dân trên đảo.

Công tác chuẩn bị bầu cử trên đảo Bạch Long Vĩ đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử.

Thành phố đã xin ý kiến và Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm hơn các đơn vị khác, vào ngày 14/3.

Cả hai đặc khu này đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng nắm tình hình người dân, cử tri. Đến nay, công tác chuẩn bị của 2 địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho các ngư dân, cử tri trên đảo được bầu cử đúng ngày, đầy đủ.