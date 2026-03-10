Hà Nội tiếp tục di dời cơ sở sản xuất khỏi khu dân cư

TPO - Để di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, Hà Nội quy định, cụm công nghiệp làng nghề phải dành tối thiểu 60% diện tích đất cho các ngành nghề truyền thống; 40% còn lại có thể thu hút các doanh nghiệp khác. Định hướng phát triển cụm công nghiệp của Thủ đô là "sáng - xanh -sạch - đẹp và phải thơm".

Ngày 9/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo tổng quan công tác quản lý, phát triển làng nghề; công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, toàn thành phố hiện có 1.350 làng có nghề và làng có nghề truyền thống, trong đó 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống đã được UBND Thành phố công nhận.

Doanh thu từ các làng nghề trên địa bàn Thành phố ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 800.000 lao động. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đã được xuất khẩu tới 89 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hồng Kông.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Võ Nguyên Phong cho biết, thời gian tới thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, đồng thời xây dựng mô hình "làng nghề xanh" thí điểm tại 10 làng, gắn với ứng dụng công nghệ số, giám sát môi trường và thúc đẩy thương mại điện tử.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Nội sở hữu hệ thống làng nghề đặc sắc, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Từ sau dịch Covid-19, đặc biệt từ cuối năm 2022 đến nay, thành phố tập trung thúc đẩy phát triển làng nghề theo hướng vươn ra khu vực và thế giới. Hà Nội đã mời Hội đồng Thủ công mỹ nghệ thế giới đến làm việc, đồng thời hợp tác với các trường đại học quốc tế để hỗ trợ thiết kế mẫu mã và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Về phát triển cụm công nghiệp, Hà Nội định hướng di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư. Theo quy định, cụm công nghiệp làng nghề phải dành tối thiểu 60% diện tích đất cho các ngành nghề truyền thống; 40% còn lại có thể thu hút các doanh nghiệp khác. Định hướng phát triển cụm công nghiệp của Thủ đô là "sáng - xanh -sạch - đẹp và phải thơm".

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng, gắn trực tiếp với sinh kế của người dân và sự phát triển của các khu vực nông thôn, vùng chưa đô thị hóa của Thủ đô trong thời gian tới.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Thành phố đã tập trung nhiều vào định hướng đô thị hóa, phát triển các trung tâm động lực, các trục và hành lang phát triển, lấy công nghiệp, khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, những định hướng này chủ yếu tập trung ở các khu vực đô thị và vùng trung tâm.

Trong khi đó, với diện tích khoảng 3.300km² và chỉ có 9 cực tăng trưởng, Hà Nội vẫn còn nhiều khu vực được định hướng là vùng dự trữ, vùng xanh hoặc các khu vực duy trì không gian văn hóa truyền thống. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục phát triển các mô hình phù hợp với đặc trưng nông thôn, trong đó có làng nghề và cụm công nghiệp.

Theo ông Vũ Đại Thắng, trong bối cảnh triển khai quy hoạch Thủ đô tầm nhìn dài hạn, cần tiếp tục khẳng định vai trò của cụm công nghiệp như một không gian sản xuất quan trọng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp phụ trợ và các cơ sở sản xuất địa phương. Đây cũng là nơi chuyển dịch hoạt động sản xuất từ hộ gia đình trong làng ra các khu sản xuất tập trung, góp phần giải quyết vấn đề môi trường...