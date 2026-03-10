Bộ Công an, Bộ Xây dựng khảo sát an toàn xe khách giường nằm trên các tuyến đường miền núi

TPO - Ngày 10/3, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cùng các chuyên gia tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với xe khách giường nằm hai tầng lưu thông trên các tuyến đường miền núi có địa hình đèo dốc (quốc lộ 6, 4E, 4D và 12).

Xe giường nằm sử dụng chạy thử trên các tuyến đường miền núi.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác liên ngành sẽ đi khảo sát thực tế bắt từ hôm nay ( ngày 10/3) tại các tỉnh: Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Sau khi hoàn thành khảo sát, đoàn sẽ tổng hợp kết quả, tổ chức hội thảo chuyên môn và lập báo cáo đánh giá để đề xuất phương án quản lý, bảo đảm an toàn đối với xe khách giường nằm hai tầng.

Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết, việc khảo sát nhằm đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông trên các tuyến đường miền núi Tây Bắc như hạ tầng giao thông, hệ thống báo hiệu, lưu lượng phương tiện, tổ chức giao thông cũng như các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

“Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng hoàn thiện quy định pháp luật, đồng thời khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông và hạ tầng” - Đại tá Huy nhấn mạnh.

Đoàn khảo sát sẽ tập trung rà soát toàn bộ điều kiện hạ tầng trên các tuyến khảo sát như bán kính đường cong, độ dốc dọc, bề rộng mặt đường, tầm nhìn dừng xe, chiều rộng cầu, vị trí đặt biển báo, vạch sơn, điểm quay đầu, điểm dừng xe và các khu vực thường xảy ra tai nạn.

Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT.

Cơ quan chức năng cũng đánh giá việc quản lý hoạt động vận tải như loại phương tiện được cấp phép, tuyến đường khai thác, hành trình và tần suất hoạt động để đề xuất phạm vi và điều kiện hoạt động của xe khách giường nằm hai tầng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe khách giường nằm hai tầng khi hoạt động trên các tuyến đường đèo dốc, miền núi; còn Cục CSGT nghiên cứu các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Hồi cuối tháng 1/2026, tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ (Nghị định số 158/2024), các cơ quan chức năng đã đặt vấn đề có nên cấm ô tô khách có giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 3, cấp 4 miền núi hay không?

Tại cuộc họp, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại xe này, chủ yếu trên các tuyến đèo dốc, miền núi có độ dốc siêu cao. Trong khi về bản chất, xe khách giường nằm 2 tầng có nhiều điểm tương đồng với xe buýt 2 tầng đô thị ở châu Âu, vốn chỉ hoạt động ở đường đồng bằng.

Từ đó, Bộ Công an đề xuất 2 giải pháp trước mắt: Phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình thực hiện, củng cố cơ sở pháp lý, rà soát tổng thể và đánh giá tác động; nghiên cứu bổ sung kịp thời hạ tầng tại các đoạn cua gấp, dốc siêu cao, đường thoát hiểm ở khu vực miền núi nhằm phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông. Về lâu dài, cần có điều chỉnh pháp lý để quản lý loại hình phương tiện này đúng quy chuẩn.

Tuy nhiên, để tránh tác động đột ngột đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đại diện Bộ Tư pháp đề nghị áp dụng theo lộ trình, với thời gian chuyển tiếp để thông báo, kết hợp rà soát hạ tầng và triển khai các giải pháp bổ trợ; sau đó tiến tới cấm triệt để.