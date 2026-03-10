Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Người trẻ phát triển nền tảng công nghệ tiết kiệm triệu USD, phá chuyên án nghìn tỉ

TPO - Trong buổi giao lưu trực tuyến với hai đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, anh Nguyễn Chí Đông đã có những chia sẻ về hành trình tự chủ công nghệ, giúp tiết kiệm hàng triệu USD cho đơn vị, đất nước; Đại úy Nguyễn Hữu Dũng đã chia sẻ về chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia trị giá hơn 5.000 tỉ đồng.

Ngày 10/3, Báo Điện tử Dân trí tổ chức giao lưu trực tuyến với hai đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 là anh Nguyễn Chí Đông - lĩnh vực Lao động sản xuất, và Đại úy Nguyễn Hữu Dũng - lĩnh vực An ninh trật tự.

Đây là 2 trong số 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được Hội đồng Giải thưởng do T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức, xét chọn vào vòng bình chọn trực tuyến.

Việc bình chọn diễn ra tại địa chỉ https://tainangtrevietnam.vn thông qua các báo điện tử và các nền tảng trực tuyến của Đoàn, Hội. Thời gian bình chọn đến hết ngày 16/3/2026.

Lãnh đạo Báo Điện tử Dân trí tặng hoa hai nhân vật tham gia giao lưu Nguyễn Chí Đông (thứ ba từ phải sang) và Nguyễn Hữu Dũng (thứ tư từ phải sang). Ảnh: Xuân Tùng

Tư duy tự chủ công nghệ và khát vọng bình dân hóa trí tuệ nhân tạo

Anh Nguyễn Chí Đông (SN 1996) hiện đảm nhiệm vị trí Phó phòng tại Tập đoàn Viettel. Một trong những dấu ấn lớn nhất của anh là chủ trì phát triển nền tảng dữ liệu lớn phục vụ quản trị và điều hành cho Viettel tại 11 thị trường nước ngoài. Điều này mang lại doanh thu 260 tỉ đồng từ các khách hàng lớn, đồng thời giúp tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD (hơn 200 tỉ đồng) chi phí nếu phải mua sản phẩm từ nước ngoài.

Anh Đông cho biết, những thành tựu đạt được là kết quả từ chiến lược tự và tư duy tự chủ công nghệ. Thay vì đi mua các giải pháp có sẵn từ bên ngoài, anh và đội ngũ quyết định tự xây và phát triển.

Mỗi khi gặp một bài toán công nghệ, chúng tôi phải cân nhắc giữa hai hướng mua sản phẩm từ bên ngoài hoặc tự phát triển. Tuy nhiên, định hướng của Viettel là xây dựng các nền tảng công nghệ lõi, thay vì phải mua giải pháp từ nước ngoài, chúng tôi cố gắng tự nghiên cứu và phát triển trong nội bộ”, anh Nguyễn Chí Đông cho biết.

Anh Nguyễn Chí Đông chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Đông, sản phẩm mà anh cùng cộng sự phát triển đều xuất phát từ những bài toán thực tế của Viettel với số lượng khách hàng và dữ liệu "khổng lồ". Một trong những kỷ niệm “xương máu” của anh Đông là khi hệ thống gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng mà cả giới kỹ thuật lẫn đội ngũ của anh chưa từng gặp phải.

Lỗi này làm chậm quá trình tổng hợp dữ liệu, khiến các lãnh đạo không có số liệu để điều hành kịp thời. Anh cùng các cộng sự đã phải túc trực 4-5 ngày đêm liên tiếp tại công ty, theo dõi sát sao từng module nhỏ nhất để tìm ra nguyên nhân và khắc phục. Với anh, trách nhiệm đối với sự vận hành ổn định của tập đoàn là động lực lớn nhất để vượt qua những khó khăn này.

Trong thời gian tới, mục tiêu của Nguyễn Chí Đông không dừng lại ở các con số doanh thu. Anh mong muốn bình dân hóa dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. "Mong muốn của tôi là mang công nghệ này phủ rộng đến nhiều doanh nghiệp và người dân hơn nữa, để ai cũng có thể tạo ra giá trị mới cho bản thân từ những công nghệ này", anh Đông nói.

Tại chương trình, anh Nguyễn Chí Đông cũng đã chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp băn khoăn của nhiều người trẻ về sự đào thải nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin.

Theo anh Đông, thay vì chạy theo những xu hướng mới hào nhoáng nhưng dễ lỗi thời, các bạn nên trau dồi kiến thức nền tảng như Toán học, thuật toán, cấu trúc dữ liệu. Bên cạnh đó, trang bị tốt kỹ năng ngoại ngữ để liên tục cập nhật tri thức, kỹ năng và xu hướng công nghệ mới.

Giải mã kịch bản lừa đảo sử dụng công nghệ

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (SN 1991) công tác tại Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội đã tham gia điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Trong đó, có chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ người dân nạp tiền vào các sàn chứng khoán quốc tế do các đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, khởi tố 48 bị can, lấy lời khai hơn 600 nhân viên tại các văn phòng liên quan và hơn 800 bị hại, đồng thời phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá khoảng 5.315 tỉ đồng.

Anh Dũng chia sẻ, trong giai đoạn trinh sát và tiếp nhận nhiều thông tin, các thành viên đều bất ngờ về quy mô, số lượng bị hại, địa điểm văn phòng ở nhiều tỉnh, địa chỉ IP hoạt động trên sàn chứng khoán đều ở nước ngoài. Đến giai đoạn sau khi bắt giữ, kê biên tài sản của đối tượng, các thành viên đều thực sự choáng ngợp với nhiều siêu xe, số lượng lớn ngoại tệ, vàng...

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: Xuân Tùng

"Khi đấu tranh với các đối tượng sử dụng công nghệ cao, bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ trong ngành công an phải không ngừng tìm hiểu, học hỏi thêm để nâng cao chuyên môn. Chúng tôi phải tìm hiểu cả những tư liệu quốc tế về tài chính, chứng khoán, thủ đoạn của kẻ gian… tìm ra các điểm nổ để có thể xử lý được đối tượng", Đại úy Nguyễn Hữu Dũng cho biết.

Dưới góc độ người trực tiếp đấu tranh, anh Dũng nhận định tội phạm công nghệ cao hiện nay rất tinh vi. Các đối tượng có trình độ học vấn cao, am hiểu sâu về công nghệ và tâm lý học. Chúng xây dựng những kịch bản dẫn dụ nạn nhân rất chi tiết, từ cuộc gọi thứ nhất, cuộc gọi thứ hai, đến kết bạn qua nền tảng số thì hằng ngày nhắn tin thế nào để “nuôi dưỡng” lòng tham.

Đối tượng mà chúng nhắm tới thường là người cao tuổi hoặc người đã nghỉ hưu – những người có tiền tích lũy, có thời gian và thường tự tin vào kinh nghiệm sống của mình nên dễ sập bẫy.

Trong thời đại công nghệ hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo có thể được tạo ra rất tinh vi. Người dân không nên quá tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào khi chưa được kiểm chứng. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn đáng ngờ, cần bình tĩnh kiểm tra lại thông tin, tự đặt câu hỏi liệu nội dung đó có chính xác hay không, có ai đang cố tình lợi dụng hay không.

“Vòng xoáy của lòng tham và sự sợ hãi cứ tiếp diễn. Khi nạn nhân bắt đầu có lãi ảo, chúng dụ dỗ nạp thêm tiền. Đến khi bị lỗ, vì tâm lý muốn gỡ và sợ mất vốn, nạn nhân lại tiếp tục nạp tiền vào cho đến khi không còn gì nữa mới tỉnh ngộ”, anh Dũng nói.

Anh Dũng khuyên người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về thủ đoạn tội phạm mới qua các kênh chính thống của Bộ Công an. Đồng thời, những người trẻ trong gia đình cần quan tâm đến bố mẹ, người thân để phòng ngừa ngay từ giai đoạn đầu.

Trước đó, ngày 2/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức công bố 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 vào vòng bình chọn trực tuyến và bắt đầu mở cổng bình chọn. Bên cạnh việc tổ chức bình chọn trực tuyến, Ban Tổ chức sẽ giao lưu trực tuyến với một số đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tại một số đơn vị báo chí.