Giới trẻ

Google News

Trọng tâm hành động của Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai ứng cử đại biểu Quốc hội

Thanh Giang
TPO - Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Gia Lai, trọng tâm chương trình hành động của anh Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai là các vấn đề gắn trực tiếp với thực tiễn địa phương, nổi bật với phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm bền vững và mở rộng cơ hội cho thanh niên.

Anh Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Gia Lai.

tienphong-doanhnhantre3.jpg
Anh Vũ Hồng Quân (ngoài cùng bên phải) tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri.

Anh Vũ Hồng Quân cho biết, trong chương trình hành động, trọng tâm đầu tiên được xác định là thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, giữ mối liên hệ thường xuyên, thực chất với cử tri; tiếp nhận, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền và theo dõi đến khi có kết quả. Mục tiêu được đặt ra là việc tiếp xúc cử tri không dừng ở hình thức, mà đi vào những vấn đề người dân quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trọng tâm thứ hai là tham gia hoạt động lập pháp với định hướng hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ. Việc kiến nghị sẽ tăng cường tham vấn từ thực tiễn, rà soát những quy định còn chồng chéo, chuyển tải tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách, góp phần hình thành hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, chương trình hành động đặt ra yêu cầu tham gia giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn theo hướng gắn chặt với mục tiêu phát triển của tỉnh. Các nội dung được nhấn mạnh gồm hạ tầng kết nối, logistics, chuyển đổi số và những cơ chế cần thiết để tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Khi phát sinh vướng mắc về cơ chế hoặc thực thi, cần sử dụng đầy đủ quyền giám sát, chất vấn để kiến nghị làm rõ trách nhiệm, thúc đẩy xử lý kịp thời, bảo đảm chủ trương đúng đi vào cuộc sống.

tienphong-doanhnhantre2.jpg
Anh Vũ Hồng Quân tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Theo doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân, một trọng tâm khác trong chương trình hành động là thúc đẩy tạo việc làm bền vững và phát triển thế hệ thanh niên Gia Lai mới. Nội dung này được đặt trong yêu cầu gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; khuyến khích phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số để tạo thêm việc làm chất lượng tại địa phương.

Bên cạnh đó, chương trình hành động đề cập việc kiến nghị các cơ chế hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, an cư và lập nghiệp lâu dài.

Đối với thanh niên nông thôn và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình sẽ quan tâm kiến nghị đưa khoa học công nghệ vào nông nghiệp, du lịch cộng đồng và sản xuất truyền thống; phát triển sinh kế gắn với chuỗi giá trị, qua đó mở rộng cơ hội phát triển bền vững cho thanh niên ở nhiều khu vực trong tỉnh.

tienphong-doanhnhantre.jpg
Anh Vũ Hồng Quân

Trong chương trình hành động, doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân cam kết tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; giữ sự công khai, minh bạch trong hoạt động; tham gia xây dựng pháp luật với tinh thần khách quan, thận trọng; gần gũi cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Thanh Giang
