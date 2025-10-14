Hành trình sống đẹp của doanh nhân trẻ điều hành 6 công ty

TPO - Trở về từ New Zealand với tấm bằng Quản trị kinh doanh, anh Vũ Hồng Quân bắt đầu hành trình khởi sự kinh doanh từ công việc cơ bản nhất. Hơn 10 năm qua, anh đã xây dựng nên một hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành và khẳng định dấu ấn của một thế hệ doanh nhân trẻ luôn khát khao cống hiến, làm giàu chính đáng và lan tỏa giá trị sống đẹp đến cộng đồng.

Thành công không đến từ bàn giấy

Anh Vũ Hồng Quân (SN 1991) sinh ra trong gia đình bố mẹ làm công chức, nhưng niềm yêu thích kinh doanh đã sớm nhen nhóm ngọn lửa khởi nghiệp. Sau tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (ĐH Auckland University of Technology, New Zealand), năm 2014, anh Quân về nước và tham gia điều hành Công ty CP Vật liệu xây dựng Mỹ Quang – doanh nghiệp của gia đình.

Thay vì ngồi ở vị trí "giám đốc bàn giấy", anh chọn cách đi từ gốc rễ. “Thành công không đến từ bàn giấy. Từ khi còn đi học, tôi nhận ra rằng đằng sau những thành công cơ bản từ sự vất vả ở xưởng, công trình, từ thấu hiểu công nhân, phải bám sát thực tế”, anh Quân chia sẻ.

Anh bắt tay vào những công việc cơ bản nhất, từ quan sát, học cách điều hành sản xuất đến tìm hiểu về xưởng, kế toán. Chính sự thấu hiểu sâu sắc từ gốc rễ đã giúp anh tái cơ cấu toàn diện Mỹ Quang, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, giúp tinh gọn bộ máy từ 120 lao động xuống còn 50 người nhưng sản lượng lại tăng 20%.

Không dừng lại ở đó, năm 2015, anh quyết đoán đầu tư, biến một doanh nghiệp truyền thống trở thành nhà cung ứng vật liệu xây dựng hàng đầu khu vực.

Anh Vũ Hồng Quân là một trong 20 gương tiêu biểu được Trung ương Hội LHTN Việt Nam được vinh danh, trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Tinh thần luôn khởi nghiệp

Trong cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai, anh Vũ Hồng Quân nổi bật với tinh thần luôn luôn khởi nghiệp. Chính tinh thần đó đã thúc đẩy anh liên tục mở rộng và chinh phục những lĩnh vực mới.

Hàng loạt dự án mang dấu ấn của anh lần lượt ra đời: Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên - mô hình nghĩa trang sinh thái hiện đại; Công ty TNHH Takumino - liên doanh đưa đá granite Bình Định xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản khó tính; Dự án Khu dân cư Ánh Việt góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Đặc biệt, bước đi táo bạo nhất của anh là việc thành lập Công ty TNHH Quy Nhơn Scitech năm 2025. Đây không chỉ là một doanh nghiệp, mà là khát vọng đưa khoa học công nghệ cao vào đời sống.

Bằng việc hợp tác với Trung tâm ICISE và các nhà khoa học hàng đầu, Scitech đang tiên phong nghiên cứu và thương mại hóa các công nghệ lõi về kiểm định an toàn thực phẩm, nông nghiệp và đặc biệt là các giải pháp lưu trữ năng lượng bền vững như pin dòng chảy.

"Nếu mình cứ nghĩ là mình đã chiến thắng và không có sự đổi mới, thì đến một lúc nào đó sẽ thất bại. Khởi nghiệp là một hành trình để làm mới mình và trưởng thành hơn”, anh Vũ Hồng Quân.

Theo anh Quân, hành trình của một doanh nhân không bao giờ trải hoa hồng. Mỗi giai đoạn đều có những thử thách riêng. Giai đoạn đầu là lúc mình chưa hình dung được hết bức tranh toàn cảnh. Mọi thứ ập đến rất nhiều và việc phải tiếp thu, chuyển hóa nó để biến thành kỹ năng của mình là rất khó khăn.

Khi doanh nghiệp đã ổn định, một khó khăn khác lại xuất hiện. "Khi đội ngũ đã quen việc, mục tiêu của mình là phải cải tiến hơn nữa, tăng năng suất hơn nữa. Đó là một kiểu khó khác", anh nói.

Lãnh đạo làm gương

Anh Vũ Hồng Quân hiện trực tiếp điều hành 6 công ty và làm thành viên HĐQT một công ty khác. Nói về việc quản trị điều hành các doanh nghiệp, anh cho biết luôn đặt con người làm trung tâm và bồi dưỡng đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp và phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững. Để xây dựng đội ngũ của mình vững mạnh có 3 yếu tố cốt lõi là kỹ năng, động lực và quan trọng nhất là nhân cách.

"Trong chiến lược phát triển đội ngũ nhân sự, tôi lấy triết lý học tập liên tục, hoàn thiện bản thân để làm động lực, mang đến ảnh hưởng tích cực đối với đội ngũ xung quanh mình", anh Quân nói.

Anh tin rằng một đội ngũ gồm những con người có nhân cách tốt và tích cực sẽ nhân hiệu quả công việc lên gấp bội. Vì vậy, anh luôn tìm kiếm những người có cái tâm làm việc tập trung, quyết liệt, biết đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân và sở hữu những phẩm chất như lạc quan, khiêm tốn, ham học hỏi.

Để lan tỏa những giá trị này, phương pháp của anh rất đơn giản nhưng hiệu quả: "Cách tôi truyền tải là làm gương. Người lãnh đạo phải làm gương và em sẽ kiên nhẫn tạo cơ hội để đội ngũ cùng nhau rút ra bài học. Phải chấp nhận thất bại, chứ không phải lúc nào cũng đặt hiệu quả nhanh nhất lên hàng đầu”.

Bệ phóng cho người trẻ khởi nghiệp

Là Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, anh Vũ Hồng Quân đã góp phần quan trọng nâng tầm hoạt động, phong trào của Hội; hỗ trợ hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Công tác hội viên được triển khai toàn diện, tập trung hai nội dung then chốt là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và tăng cường khả năng tiếp cận chính sách, vốn, công nghệ. Hàng chục chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước đã được triển khai, kết nối doanh nghiệp Bình Định với các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Ấn Độ, Lào, Thái Lan...

Anh Vũ Hồng Quân (áo trắng) thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu truyền cảm hứng, kinh nghiệm khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, với sự dẫn dắt của anh Quân, Hội đã trở thành điểm sáng trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, có việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Trường Đại học Quy Nhơn và Đại học FPT Quy Nhơn; hoạt động Mentor – Mentee được triển khai, tạo cơ hội để các doanh nhân trẻ giàu kinh nghiệm trực tiếp cố vấn cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng; hoạt động tham quan thực tiễn tại doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên, giúp thanh niên, sinh viên tiếp cận môi trường vận hành thực tế…

Gửi gắm đến những người trẻ mang trong mình khát vọng khởi nghiệp, anh Vũ Hồng Quân bày tỏ: “Các bạn hãy có niềm tin và khát vọng vào tương lai của chính mình và sự phát triển của đất nước. Hãy tin tưởng để tiếp tục dấn thân, cố gắng trải nghiệm càng nhiều càng tốt, và luôn khiêm tốn học hỏi.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Doanh nhân trẻ Bình Định được củng cố mạnh mẽ, trở thành hạt nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Với những thành tích trong kinh doanh khởi nghiệp và hoạt động xã hội, anh Vũ Hồng Quân đã được trao tặng nhiều khen thưởng như: Giải thưởng sao Đỏ và Giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025.

Mới đây, anh Quân được T.Ư Hội LTHN Việt Nam trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

"Giải thưởng này nhắc nhở tôi rằng mình càng phải khiêm tốn hơn, nỗ lực hơn nữa. Đây không phải là đích đến, mà là một hành trình để mình phải sống gương mẫu và lan tỏa giá trị tốt đẹp hơn”, anh Quân bày tỏ.

Anh Vũ Hồng Quân trong vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định đã dẫn dắt Hội phát triển và có nhiều đóng góp cho xã hội. Ảnh: NVCC