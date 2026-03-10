Tàu hải quân xuất phát cứu 36 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy

TPO - Hiện, tàu HQ 950 đã xuất phát từ đảo Hòn Tre (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn 36 ngư dân trên tàu cá QNg 90459 TS, bị hỏng máy thả trôi tự do trên biển. Riêng đối với tàu cá QNg 95157 TS cùng toàn bộ 34 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn.

Ngày 10/3, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin về tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp sự cố hỏng máy, thả trôi tự do trên biển. Hiện, tàu HQ 950 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) xuất phát từ đảo Hòn Tre (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn các ngư dân.

Tàu cá QNg 90459 TS đang ở tọa độ 12°00’N - 109°43’E, cách đảo Hòn Tre khoảng 28 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Cam Linh (Cam Ranh) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc. Do không khắc phục được sự cố, tàu phải thả trôi tự do trên biển với tốc độ khoảng 2,5 hải lý/giờ, theo hướng 200°.

Hiện, tàu HQ 950 đã liên lạc được với tàu cá QNg 90459 TS qua kênh MF/HF tần số 7903 kHz để nắm tình hình và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho thuyền viên trong khi chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận.

Tàu cứu nạn SAR 273 tiếp cận tàu cá QNg 95157 TS bị nạn.



Thời tiết khu vực hiện có gió Đông Bắc cấp 5-6, sóng cao khoảng 2-3m, gây nhiều khó khăn cho quá trình cứu nạn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp cận hiện trường để hỗ trợ tàu cá và đưa 36 ngư dân vào bờ an toàn.

Trước đó, tàu cá QNg 90459 TS do ông Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 36 ngư dân, hành nghề câu mực xà. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 28/2 để ra khơi khai thác thủy sản.

Đến ngày 6/3, khi đang hoạt động trên biển, tàu gặp sự cố hỏng máy. Sau khi khắc phục tạm thời, các ngư dân điều khiển tàu chạy vào bờ. Tuy nhiên, đến sáng 9/3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể sửa chữa nên buộc phải thả trôi trên biển. Gia đình chủ tàu đã báo cáo vụ việc đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Kim (vợ ông Ngô Văn Cần) cho biết, sáng 10/3 ông Cần đã dùng điện thoại vệ tinh liên lạc về gia đình. Theo đó, tàu vẫn đang thả trôi ngoài biển, các thuyền viên đều an toàn nhưng một số người bị sốt. Ngoài khơi hiện có gió cấp 5-6 nên việc tiếp cận hỗ trợ gặp nhiều khó khăn.

Tàu cứu nạn SAR 273 lai dắt tàu cá QNg 95157 TS vào bờ.

Trong khi đó, tàu cá QNg 95157 TS do ông Bùi Hầu làm chủ, ông Bùi Minh Long (36 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 34 ngư dân, hành nghề câu mực xà.

Tàu xuất bến ngày 3/3. Đến đêm 5/3, khi đang hoạt động trên biển thì tàu bất ngờ bị hỏng máy tại khu vực có tọa độ khoảng 112 độ bắc, 111 độ đông. Do không khắc phục được sự cố, tàu phải thả trôi tự do trên biển. Đến 16h50 ngày 8/3, tàu cá QNg 95157 TS đang trôi tại tọa độ 12°39′N - 111°50′E, cách đông đông bắc Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 100 hải lý. Thời tiết khu vực có gió đông bắc cấp 4.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng, Trung tâm đã báo cáo các cơ quan chức năng và điều động tàu cứu nạn SAR 273 đang thường trực tại Nha Trang khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Đến 16h48 ngày 9/3, tàu SAR 273 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện biển động mạnh, triển khai các biện pháp hỗ trợ và tổ chức lai dắt tàu vào bờ.

Đến khoảng 5h sáng 10/3, tàu SAR 273 đã đưa tàu cá QNg 95157 TS cùng toàn bộ 34 ngư dân vào cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại Nha Trang an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.