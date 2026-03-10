Hầm chui 780 tỷ đồng ở Hà Nội chạy nước rút về đích

TPO - Với tổng vốn đầu tư gần 780 tỷ đồng, hầm chui nút Vành đai 2,5 - nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ hoàn thiện toàn bộ trong tháng 3. Công trình hoàn thành hứa hẹn mang lại diện mạo mới thông thoáng cho hạ tầng giao thông trong khu vực.
Hầm chui được bố trí với một cửa hướng ra phố Kim Đồng, trong khi cửa còn lại kết nối tuyến vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Đầm Hồng, tiếp giáp phố Định Công. Tại vị trí hầm chui cắt qua tuyến đường sắt, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện việc hoàn trả mặt bằng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, hiện dự án đang tiếp tục thi công hoàn thiện đường gom trái tuyến phía Đầm Hồng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng phía Đầm Hồng; hoàn trả hệ thống hạ tầng đường sắt trong ga Giáp Bát...