Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện hai thi thể phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cả hai thi thể đều là nam giới được người dân phát hiện dọc bãi biển ở xã Khánh Cường và phường Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Ngày 10/3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh danh tính hai thi thể nam giới vừa được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển trong tình trạng phân hủy mạnh. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Cụ thể, khoảng 4h30 cùng ngày, ông V.V.M, (60 tuổi, trú tổ dân phố Nam Phước, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi dạo trên bãi biển thôn Nam Phước phát hiện một thi thể nam giới nằm trên bãi cát. Thời điểm phát hiện, trên thi thể còn áo khoác màu đen đã trong tình trạng phân hủy nặng. Ông M. sau đó trình báo chính quyền địa phương.

43166367163467390.jpg
Công an Quảng Ngãi đang điều tra, xác định danh tính nạn nhân.

Cùng buổi sáng, khoảng 8h30, ông D.L. (73 tuổi, trú thôn Trung Hải, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi nhặt ve chai tại bãi biển xóm 15, thôn Trung Hải phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt sát mép nước.

Thi thể không còn quần áo và trong tình trạng phân hủy nặng. Ông L. sau đó đưa thi thể lên khỏi mép nước và báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng công an các địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường, thực hiện các thủ tục khám nghiệm tử thi, điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Ngọc
#Phát hiện thi thể trôi dạt #Tình trạng phân hủy nặng #Điều tra nguyên nhân tử vong #Pháp y và xác minh danh tính #Tình hình an ninh biển Quảng Ngãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục