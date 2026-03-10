Phát hiện hai thi thể phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

TPO - Cả hai thi thể đều là nam giới được người dân phát hiện dọc bãi biển ở xã Khánh Cường và phường Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Ngày 10/3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh danh tính hai thi thể nam giới vừa được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển trong tình trạng phân hủy mạnh. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Cụ thể, khoảng 4h30 cùng ngày, ông V.V.M, (60 tuổi, trú tổ dân phố Nam Phước, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi dạo trên bãi biển thôn Nam Phước phát hiện một thi thể nam giới nằm trên bãi cát. Thời điểm phát hiện, trên thi thể còn áo khoác màu đen đã trong tình trạng phân hủy nặng. Ông M. sau đó trình báo chính quyền địa phương.

Công an Quảng Ngãi đang điều tra, xác định danh tính nạn nhân.

Cùng buổi sáng, khoảng 8h30, ông D.L. (73 tuổi, trú thôn Trung Hải, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi nhặt ve chai tại bãi biển xóm 15, thôn Trung Hải phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt sát mép nước.

Thi thể không còn quần áo và trong tình trạng phân hủy nặng. Ông L. sau đó đưa thi thể lên khỏi mép nước và báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng công an các địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường, thực hiện các thủ tục khám nghiệm tử thi, điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.