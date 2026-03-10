Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện thi thể nam sinh dưới vực ở Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Thi thể một nam sinh được người dân phát hiện dưới vực sâu ven quốc lộ 20, khu vực chân đèo Chuối ở tỉnh Lâm Đồng, cạnh chiếc xe tay ga.

Sáng 10/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp chính quyền xã Đạ Huoai phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới chân đèo Chuối.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn qua chân đèo Chuối (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) thì phát hiện cỏ ven đường bị xô rạp bất thường nên dừng xe kiểm tra. Qua quan sát, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên nằm cạnh chiếc xe tay ga, liền báo cơ quan chức năng.

tp-c_f7182e56-8443-42dc-9921-cfd2f94684b2-8968.jpg
Hiện trường phát hiện thi thể.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đạ Huoai nhanh chóng phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Nạn nhân được xác định là T.T.Tr. (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM).

Trước đó, từ ngày 8/3, gia đình của nạn nhân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm sau khi mất liên lạc trong lúc chạy xe máy từ Đà Lạt về TP.HCM. Cụ thể, khoảng 4h40 ngày 8/3, nam sinh này có chụp ảnh tại cây xăng Phú Sơn 2, khu vực Đạm Ri gửi cho bạn bè và sau đó bặt vô âm tín.

Qua hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan chức năng ghi nhận Tr. điều khiển xe tay ga màu xám di chuyển qua một số điểm trên quốc lộ 20. Tuy nhiên, từ khu vực đèo Chuối trở đi, chiếc xe không còn xuất hiện trong các camera dọc tuyến. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Thái Lâm
