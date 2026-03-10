Ba ô tô va chạm tại hầm Đèo Bụt, cao tốc Bắc Nam bị ách tắc

TPO - Tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô khiến tuyến đường này bị ùn tắc.

Ngày 10/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ phân luồng giao thông sau vụ tai nạn giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Lực lượng chức năng triển khai biện pháp cứu hộ sau tai nạn. (Clip: Son Nam)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 cùng ngày, tại hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua địa phận xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

3 phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông gồm: ôtô con mang BKS 38A-685.xx, xe tải mang BKS 51E-157.xx và xe đầu kéo mang BKS 50H-128.xx kéo rơ-moóc 50RM-123.xx.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Trong đó, ôtô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hỏng nhẹ phần đuôi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ sự việc.

Do tai nạn giao thông khiến 2 làn di chuyển trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng 2 chiều di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng tại nút giao QL 12C (tỉnh Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hoá (tỉnh Quảng Trị).

Xe đầu kéo hư hỏng nặng phần đầu.

Đến hơn 11h cùng ngày, giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Hàm Nghi vẫn chưa trở lại được bình thường.

Theo ngành quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông tại vị trí hầm Đèo Bụt có mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, rõ ràng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang tiếp tục được điều tra làm rõ.