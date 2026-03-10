Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phạt người phụ nữ chia sẻ video AI xuyên tạc trên mạng xã hội

Hoài Nam
TPO - Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì dùng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ đoạn video được tạo bởi Al với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 10/3, Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà H.T.H. (SN 1971, trú tại phường Hoành Sơn) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định, trước đó bà H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua video được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (Al).

Sau đó, bà H. được Công an phường Hoành Sơn mời làm việc. Tại đây, người phụ nữ thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội nên dẫn đến vi phạm.

ca-edited-1773134639300jpg.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với người phụ nữ có hành vi vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, người phụ nữ đã viết cam kết không tái phạm và gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Theo cơ quan chức năng, trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động phát tán thông tin xuyên tạc, tin giả nhằm gây hoang mang trong nhân dân.

Vì thế, công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Xử phạt #phạt hành chính #chia sẻ video AI xuyên tạc trên mạng xã hội #Công an phường Hoành Sơn

