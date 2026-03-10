Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giải cứu thai phụ leo ra lan can cầu đòi tự tử

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người phụ nữ mang thai 7 tháng ở Thanh Hóa có ý định nhảy cầu Cống Lèn thì được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu.

Khoảng 9h55 ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ công an xã Vạn Lộc về việc một phụ nữ mang thai đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có ý định nhảy cầu tự tử.

1000023404.jpg
Hình ảnh người phụ nữ leo ra ngoài lan can cầu được giải cứu.

Từ tin báo, lực lượng của đơn vị đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai phương án giải cứu.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiếp cận, trò chuyện nhằm trấn an, động viên và đánh lạc hướng nạn nhân để triển khai phương án giải cứu.

Đồng thời, tại khu vực phía dưới cầu, lực lượng chức năng cũng triển khai phương án sử dụng áo phao và các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Trong khoảnh khắc thích hợp, lực lượng chức năng đã ôm giữ nạn nhân và đưa vào nơi an toàn.

Qua xác minh, nạn nhân là chị N.T.C. (SN 1987, trú tại xã Thọ Long, Thanh Hóa), đang mang thai tháng thứ 7.

Công an sở tại đã ổn định tâm lý và liên hệ người thân thai phụ đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Cầu Cống Lèn thuộc tiểu dự án sông Lèn (Thanh Hóa). Cây cầu có chiều dài khoảng 405 m, rộng 7,5 m, nối liền địa bàn hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn.

Sau nhiều năm thi công, dự án đã hoàn thiện và vừa được tháo rào, để người dân đi lại vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Hoàng Phúc
#giải cứu #thai phụ #tự tử #Thanh Hóa #Cầu Cống Lèn

Xem thêm

Cùng chuyên mục