TPHCM tổ chức sự kiện 'Phở yêu thương' lần 8 – năm 2026

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức sự kiện “Phở yêu thương” lần 8 – năm 2026 tại xã Bàu Bàng, TP.HCM và khu vực lân cận (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây) vào chiều ngày 07/3/2026 và ngày 08/3/2026.

"Phở Yêu thương" lần 8 được tổ chức với mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, công nhân, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ về công nghiệp – đô thị; đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia thông qua món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tại sự kiện, những đầu bếp của các thương hiệu phở hàng đầu Việt Nam và các khách sạn cao cấp thuộc hệ thống Saigontourist Group nấu và phục vụ miễn phí 12.000 suất phở dành cho công nhân, người lao động, học sinh tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận, bao gồm xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long. Bên cạnh hoạt động phục vụ phở, chương trình còn tổ chức hướng dẫn nấu phở; tư vấn đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho người dân; giao lưu văn nghệ.

Đặc biệt, Ban Tổ chức tiến hành trao tặng 350 phần quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Bàng và các xã, phường lân cận, góp phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình trong dịp đầu năm.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trực tiếp thăm hỏi, trao tặng 03 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Bàu Bàng, mỗi phần trị giá 5.000.000 đồng (bao gồm hiện kim và quà tặng), thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã cống hiến cho đất nước.

Tham gia phối hợp tổ chức chương trình có nhiều đơn vị thành viên chủ lực của Saigontourist Group, bao gồm các khách sạn Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Continental Sài Gòn, Kim Đô, Đệ Nhất, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Công ty Liên doanh Hoa Việt, Trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist. Sự tham gia đồng bộ của các đơn vị thành viên thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống gắn kết cộng đồng của Saigontourist Group – doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ của TP.HCM.

Phát biểu về ý nghĩa chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Saigontourist Group, đồng Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Phở Yêu thương lần 8 – chia sẻ: “Phở yêu thương không chỉ là một sự kiện ẩm thực, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thông qua việc phục vụ miễn phí 12.000 suất phở và trao tặng các phần quà thiết thực, chúng tôi mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, những người có công, gia đình chính sách, đặc biệt là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ. Saigontourist Group luôn xác định phát triển doanh nghiệp phải song hành với trách nhiệm cộng đồng. Chúng tôi tin rằng mỗi tô phở trao đi không chỉ là một bữa ăn ấm lòng, mà còn là sự sẻ chia, động viên để bà con thêm niềm tin, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Qua 8 lần tổ chức, “Phở yêu thương” ngày càng khẳng định giá trị nhân văn và sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Sự kiện năm 2026 tại xã Bàu Bàng và khu vực lân cận tiếp tục là dấu ấn thể hiện cam kết của Saigontourist Group và Báo Tuổi Trẻ trong việc đồng hành cùng người dân, người lao động, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững, giàu nghĩa tình.