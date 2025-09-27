Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ý:

Thị trấn du lịch đánh thuế đối với... chó

Hồng Nhung

TPO - Trong bối cảnh du lịch quá tải, chính quyền thành phố Bolzano, miền Bắc nước Ý - cửa ngõ vào dãy núi Dolomites - vừa đưa ra chính sách gây tranh cãi: Thu thuế đối với chó đi cùng khách du lịch.

Theo quy định mới, bắt đầu từ năm 2026, du khách mang chó tới Bolzano sẽ phải đóng 1,5 euro mỗi ngày (gần 50.000 đồng) cho mỗi thú cưng. Người dân địa phương cũng không ngoại lệ, với mức thuế hằng năm 100 euro (hơn 3 triệu đồng)/con chó.

Chính quyền cho biết khoản thu này sẽ được dùng để chi trả chi phí dọn dẹp đường phố và xây dựng những công viên riêng cho chó cùng chủ. Tuy nhiên, dư luận vẫn hoài nghi trước tin đồn chó có thể bị cấm vào các công viên công cộng.

tempimagebmgq9t.jpg
Chính quyền thành phố Bolzano, miền Bắc nước Ý đưa ra chính sách thu thuế đối với chó đi cùng khách du lịch.

Trước đó, Bolzano từng khiến dư luận dậy sóng khi yêu cầu chủ nuôi phải trả phí đăng ký ADN cho chó, để có thể truy xuất nguồn gốc các trường hợp vứt bỏ chất thải bừa bãi và xử phạt chủ nhân tới 600 euro (hơn 18 triệu đồng). Người đã đăng ký ADN cho chó sẽ được miễn loại thuế mới trong vòng 2 năm.

Ông Luis Walcher - Ủy viên Hội đồng Tỉnh, người khởi xướng chính sách - khẳng định: “Đây là biện pháp công bằng, vì chỉ liên quan đến chủ chó. Nếu không, việc dọn dẹp vỉa hè sẽ trở thành gánh nặng cho cả cộng đồng, trong khi rác thải trên đường phố chủ yếu đến từ chó”.

Tuy vậy, quyết định này vấp phải phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức bảo vệ động vật. Bà Carla Rocchi - Chủ tịch ENPA, cho rằng chính quyền đang “tự bắn vào chân mình” khi đánh thuế cả chó của du khách: “Sau thất bại đắt đỏ của dự án ADN chó, thay vì tăng cường giáo dục ý thức và kiểm tra, chính quyền lại chọn cách đánh thuế động vật và chủ nuôi. Điều này không chỉ làm khó các gia đình và khách du lịch, mà còn gửi đi thông điệp sai lầm biến động vật thành người nộp thuế”.

Bà Rocchi nhấn mạnh, động vật không phải món hàng xa xỉ mà là một phần của gia đình. Việc áp thuế không giải quyết được vấn đề thiếu ý thức của một số người, mà chỉ khiến du lịch có trách nhiệm bị nản lòng, thậm chí còn làm gia tăng tình trạng bỏ rơi thú cưng.

Hồng Nhung
CNN
#thuế chó #du lịch #động vật nuôi #Ý áp dụng thuế đối với chó #Italy imposes tax on dogs

