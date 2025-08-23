Hai ca tử vong do bệnh dại tại TPHCM

TPO - Ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Bà Rịa-Vũng Tàu (thuộc Sở Y tế TPHCM) cho biết, trên địa bàn 2 xã Nghĩa Thành và Xuân Sơn vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Hai trường hợp tử vong là bệnh nhân V. T. N sinh năm 1978, ngụ tại tổ 5, ấp Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành và bệnh nhân N. Đ. N sinh năm 1974, trú tại thôn Sơn Thành, xã Xuân Sơn.

Cụ thể, ngày 10/8, bà V. T. N xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau cơ và đã đến khám tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn – Châu Đức. Một ngày sau, bệnh tình chuyển biến nặng, bà được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa và chẩn đoán nghi bệnh dại. Gia đình xin chuyển viện lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM song bệnh nhân đã tử vong vào ngày 12/8. Mẫu xét nghiệm được gửi đi nhưng chưa có kết quả chính thức.

Trong quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ghi nhận gia đình bà V. T. N nuôi 6 con chó, trong đó 5 con đã được tiêm vắc xin phòng bệnh dại, chỉ còn một con chưa được tiêm phòng. Đàn chó hiện vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Các hộ nuôi chó, mèo trong phạm vi 1 km xung quanh nhà bệnh nhân cơ bản đã tiêm phòng đầy đủ, tỷ lệ đạt trên 97%.

Ngành y tế địa phương đã khuyến cáo 3 người thân trong gia đình có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân cần tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo phác đồ dự phòng. Đồng thời, lực lượng thú y cũng đã phối hợp với địa phương tiến hành tiêm bổ sung cho những trường hợp chó mèo chưa được tiêm phòng, yêu cầu các hộ dân quản lý, xích nhốt vật nuôi, tránh thả rông.

Theo thống kê, xã Nghĩa Thành hiện có 1.835 con chó, mèo, trong đó khoảng 70% đã được tiêm phòng vắc xin dại. Dù đạt tỷ lệ tương đối, nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn do một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi.

Còn trường hợp bệnh nhân N. Đ. N khoảng 4-5 tháng trước bệnh nhân có tiền sử bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin phòng dại. Ngày 7/8, ông xuất hiện các triệu chứng điển hình như: Sợ gió, sợ ánh sáng, khó nuốt…, đã được người thân đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh khám và điều trị. Phía Bệnh viện Nhân dân 115 lấy mẫu nước bọt và gửi tới Bệnh viện Nhiệt đới xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xác định bệnh nhân dương tính với virus dại. Dù được điều trị, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 12/8.

Ngay sau khi nhận thông tin, ngành chức năng địa phương đã tiến hành điều tra dịch tễ. Kết quả cho thấy, trong gia đình nạn nhân có 5 người tiếp xúc gần và đều đã được khuyến cáo tiêm vắc xin phòng ngừa. Đàn chó của gia đình gồm 5 con cũng đã được tiêm phòng bổ sung ngày 15/8. Đồng thời, lực lượng thú y phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương tiêm phòng cho tổng đàn chó mèo tại khu vực xung quanh trong bán kính 500m.

Theo thống kê, toàn xã Xuân Sơn có hơn 1.600 con chó mèo, tỷ lệ tiêm phòng đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, thực tế nhiều hộ dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, chỉ khi xảy ra ca tử vong mới đồng loạt tham gia.

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) cũng đã kiến nghị các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, khẩn trương tiêm bổ sung cho số chó, mèo chưa được tiêm phòng. Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh dại. Chi cục cũng đã kiến nghị UBND xã Nghĩa Thành và xã Xuân Sơn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống bệnh dại, đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh. Chi cục cũng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp nuôi chó mèo thả rông, chưa tiêm phòng, đồng thời tổ chức bắt giữ chó thả rông để hạn chế nguy cơ lây lan.