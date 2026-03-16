Sức khỏe

Chạy đua với ‘tử thần’ cứu bộ não cho bé sơ sinh mang nhóm máu cực hiếm

Vân Sơn
TPO - Vừa chào đời, bé trai đã rơi vào tình trạng vàng da đe dọa tính mạng do bất đồng nhóm máu hiếm gặp giữa mẹ và con. Nhờ nỗ lực can thiệp kịp thời các bác sĩ đã bảo vệ được bộ não của trẻ khỏi nguy cơ tổn thương nặng.

Ngày 16/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị bất đồng nhóm máu hiếm. Bệnh nhi là bé trai nặng 3,8kg sinh đủ tháng, thời điểm chào đời trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ trong 24 giờ sau sinh, làn da của bé bắt đầu chuyển vàng bất thường. Khi được đưa đến bệnh viện lúc 30 giờ tuổi, tình trạng vàng da đã lan rộng đến lòng bàn tay và bàn chân.

Các bác sĩ nỗ lực tìm mọi phương án tối ưu giữ lại sinh mạng cho bệnh nhi

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị tan máu miễn dịch do bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con, nồng độ bilirubin (là một sắc tố màu vàng được tạo ra khi cơ thể phân hủy hồng cầu già từ quá trình chuyển hóa) trong máu tăng rất cao, nguy cơ gây tổn thương não đe dọa tính mạng của trẻ.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp này đặc biệt phức tạp khi đồng thời xảy ra bất đồng hệ ABO và hệ Rhesus (Rh) – một tình huống cực hiếm gặp. Khi xảy ra bất đồng nhóm máu, kháng thể từ cơ thể mẹ có thể tấn công hồng cầu của trẻ, làm hồng cầu bị phá hủy nhanh chóng. Quá trình này khiến bilirubin trong máu tăng cao, nếu không xử trí kịp thời có thể xâm nhập vào não và gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Trước nguy cơ này, ê kíp điều trị xác định phải tiến hành thay máu khẩn cấp để loại bỏ bilirubin và kháng thể gây hại trong cơ thể trẻ. Tuy nhiên, việc thực hiện kỹ thuật này rất khó khăn do kháng thể trong máu của bé quá mạnh, các mẫu thử phản ứng chéo với túi máu nhiều lần bị kết tủa, khiến quá trình tìm nguồn máu phù hợp trở nên khó khăn.

Ngay lập tức, một cuộc phối hợp khẩn cấp giữa khoa Sơ sinh, khoa Huyết học và Ngân hàng máu tại TPHCM được triển khai nhằm lựa chọn phương án thay máu an toàn nhất cho bệnh nhi. Sau khi tìm được nguồn máu phù hợp, các bác sĩ tiến hành thay máu đồng thể tích kết hợp truyền immunoglobulin và chiếu đèn cường độ cao để giảm nhanh bilirubin.

Sự tiến bộ của y học hiện đại đã giúp trẻ vượt qua nguy kịch

Sau can thiệp, các chỉ số nguy hiểm dần được kiểm soát. Tình trạng của bé cải thiện từng ngày. Đến ngày thứ ba, bé bắt đầu cử động linh hoạt hơn; ngày thứ năm, những nhịp bú đầu tiên đã trở lại khỏe mạnh. Sau một tuần điều trị và theo dõi sát, bé đã bình phục hoàn toàn, không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh.

Theo các bác sĩ, vàng da là tình trạng khá phổ biến ở trẻ sơ sinh và phần lớn là vàng da sinh lý. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm. Vàng da xuất hiện trong 24 giờ đầu sau sinh, lan nhanh xuống tay chân hoặc kèm theo các biểu hiện như lừ đừ, bú kém là những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm nhóm máu và yếu tố Rh trong thai kỳ. Phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người có nhóm máu Rh âm, cần được theo dõi và tiêm dự phòng Anti-D theo chỉ định của bác sĩ để hạn chế nguy cơ bất đồng nhóm máu với thai nhi.

