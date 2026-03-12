Bé trai 6 tháng tuổi mang khối u quái ác tính 1,3kg

TPO - Bụng bất ngờ phình to kèm nôn ói, bé trai mới 6 tháng tuổi được gia đình đưa đi khám và phát hiện mang khối u lớn trong ổ bụng. Đây là trường hợp hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Sau nhiều bước chẩn đoán và điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM đã phẫu thuật thành công, lấy trọn khối u quái nặng 1,3kg.

Ngày 12/3, BS-CKII Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng khoa Phẫu thuật Trong ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 6 tháng tuổi (ngụ Gia Lai) mắc khối u quái lớn trong ổ bụng.

Trên hình ảnh kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối u quái có kích thước rất lớn nằm sau phúc mạc của bệnh nhi

Theo gia đình, khoảng một tuần trước khi nhập viện, bụng của bé đột ngột nhô to bất thường kèm theo tình trạng nôn ói. Lo lắng trước biểu hiện lạ của con, gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường trong ổ bụng nên nhanh chóng chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định, bệnh nhi mắc khối u tế bào mầm nằm ở vùng sau phúc mạc – khu vực phía sau khoang bụng. Bệnh nhi được chuyển đến điều trị tại khoa Ung bướu – Huyết học. Theo phác đồ ban đầu, bé cần trải qua bốn chu kỳ hóa trị nhằm làm giảm kích thước khối u trước khi can thiệp phẫu thuật.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành một chu kỳ hóa trị và đang bước vào chu kỳ tiếp theo, tình trạng bệnh nhi không cải thiện mà ngày càng nặng thêm. Dù các xét nghiệm máu theo dõi dấu ấn ung thư có giảm, kích thước khối u vẫn tiếp tục tăng nhanh. Khối u lớn gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng khiến bé ngày càng khó thở.

Trước diễn tiến bất thường này, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi mắc hội chứng u quái tăng trưởng – một tình trạng hiếm gặp trong điều trị u tế bào mầm. Ê kíp bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn cùng các chuyên gia quốc tế để tìm hướng xử trí tối ưu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật để lấy khối u cho bệnh nhi.

Ê kíp bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật giúp bệnh nhi qua nguy kịch

Theo BS Trúc, đây là ca phẫu thuật có mức độ khó cao do cấu trúc mạch máu trong vùng bụng của bệnh nhi rất phức tạp. Hình ảnh từ CT-Scan cho thấy khối u đã che khuất tĩnh mạch chủ dưới – mạch máu lớn nhất vùng bụng – đồng thời bao quanh các mạch máu của thận.

“Trong quá trình mổ, ê kíp phải bóc tách từng lớp mô rất cẩn thận để bảo tồn các mạch máu quan trọng, tránh gây tổn thương cho những cấu trúc sống còn của cơ thể” – BS Trúc cho biết.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã lấy trọn khối u nặng 1,3 kg ra khỏi cơ thể bệnh nhi.

So với cân nặng của một trẻ 6 tháng tuổi, kích thước khối u được đánh giá là rất lớn. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và được theo dõi sát tại bệnh viện. Hiện bé đang tiếp tục được điều trị hóa trị theo phác đồ nhằm kiểm soát bệnh lâu dài.

Theo BS Nguyễn Thanh Trúc, u quái là một dạng u tế bào mầm có thể chứa nhiều loại mô khác nhau như mô mỡ, xương, tóc hoặc răng. Các khối u này có thể là lành tính hoặc ác tính. Trong trường hợp của bệnh nhi, khối u có thành phần ác tính và phát triển với kích thước lớn, gây chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng.

Đặc biệt, vị trí u nằm ở vùng sau phúc mạc – khu vực phía sau khoang bụng – là vị trí khá hiếm gặp. So với các vị trí khác trong cơ thể, u quái ở khu vực này thường khó phát hiện sớm do khối u có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài.