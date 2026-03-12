GS.TS.BS Hà Văn Quyết: Người nâng tầm tầm soát ung thư tiêu hóa tại Hưng Việt bằng 'mắt thần' nội soi

Trong cuộc chiến chống lại ung thư tiêu hóa, "thời điểm" chính là chìa khóa quyết định sinh mệnh. Tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, GS.TS.BS Hà Văn Quyết đã hiện thực hóa tâm huyết nửa thế kỷ làm nghề bằng việc chuẩn hóa kỹ thuật nội soi hiện đại, giúp phát hiện sớm mầm mống ung thư, bảo vệ chất lượng sống và tối ưu chi phí cho hàng ngàn bệnh nhân.

Hành trình từ “Bàn tay vàng” đến sứ mệnh tầm soát sớm

GS.TS.BS Hà Văn Quyết từ lâu đã là một "cây đại thụ" trong ngành Ngoại tiêu hóa Việt Nam. Với kinh nghiệm từng giữ những trọng trách lớn như Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thầy không chỉ sở hữu đôi bàn tay phẫu thuật dày dạn kinh nghiệm mà còn mang trong mình tầm nhìn chiến lược về y học dự phòng.

Thầy hiểu rằng, dù phẫu thuật có giỏi đến đâu, nếu bệnh nhân đến ở giai đoạn muộn, cơ hội chữa khỏi hoàn toàn sẽ giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, khi về công tác tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, Giáo sư Quyết đã dành tâm sức đặc biệt để xây dựng và phát triển chuyên khoa Tiêu hóa, trong đó lấy Nội soi tiêu hóa làm mũi nhọn để "chặn đứng" ung thư ngay từ cửa ngõ.

Nội soi tiêu hóa: "Mắt thần" phát hiện ung thư từ thuở sơ khai

Tại Hưng Việt, dưới sự chỉ đạo chuyên môn của GS. Hà Văn Quyết, hệ thống nội soi đã được nâng cấp lên tầm cao mới với các thiết bị hiện đại, có khả năng phóng đại hình ảnh và nhuộm màu ánh sáng ảo.

Theo Giáo sư Quyết, nội soi không chỉ đơn thuần là nhìn vào bên trong đường tiêu hóa, mà là quá trình "truy vết" những biến đổi nhỏ nhất trên niêm mạc. Kỹ thuật này mang lại 3 giá trị cốt lõi:

1. Phát hiện ung thư giai đoạn sớm (Giai đoạn 0): Nhờ độ phân giải cực cao, các bác sĩ có thể phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc các khối u kích thước chỉ vài milimet – điều mà các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông thường dễ bỏ sót.

2. Can thiệp ngay trong lúc nội soi: Với những polyp hoặc khối u khu trú ở lớp niêm mạc, Giáo sư và các cộng sự có thể thực hiện cắt bỏ ngay qua nội soi (kỹ thuật EMR, ESD) mà không cần phải thực hiện một cuộc đại phẫu cắt đoạn dạ dày hay đại tràng.

3. Đảm bảo sự chuẩn xác: Với "bàn tay vàng" và nhãn quan nhạy bén, Giáo sư trực tiếp hội chẩn các ca khó, đảm bảo không có bất kỳ tổn thương nghi ngờ nào bị bỏ qua.

Bảo trợ chất lượng sống và bài toán kinh tế cho người bệnh

Một trong những trăn trở lớn nhất của GS. Hà Văn Quyết là làm sao để bệnh nhân không còn sợ hãi khi đi thăm khám. Thầy đã thúc đẩy quy trình Nội soi không đau (nội soi gây mê) tại Hưng Việt. Bệnh nhân chỉ cần trải qua một giấc ngủ ngắn, tỉnh dậy là kết quả đã sẵn sàng, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu hay ám ảnh.

Việc phát hiện sớm qua nội soi còn mang lại ý nghĩa nhân văn và kinh tế sâu sắc:

● Tiết kiệm chi phí: Chi phí cho một ca cắt polyp qua nội soi thấp hơn rất nhiều lần so với việc điều trị ung thư giai đoạn muộn bao gồm phẫu thuật, hóa trị và xạ trị kéo dài.

● Bảo tồn cơ quan: Phát hiện sớm giúp bệnh nhân giữ được toàn vẹn dạ dày, đại tràng, từ đó duy trì chức năng tiêu hóa và tâm lý thoải mái sau điều trị.

● Hồi phục thần tốc: Thay vì nằm viện nhiều tuần, bệnh nhân can thiệp qua nội soi thường có thể ra viện ngay trong ngày hoặc sau 1-2 ngày theo dõi, nhanh chóng trở lại với công việc và gia đình.

Người thầy truyền lửa tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt

Hiện nay, với cương vị Giám đốc chuyên môn, GS.TS.BS Hà Văn Quyết không chỉ trực tiếp cầm máy soi hay dao mổ, mà thầy còn là người đào tạo đội ngũ kế cận tại Hưng Việt. Thầy luôn nhắc nhở học trò: "Mỗi lần đưa ống soi vào cơ thể bệnh nhân là một lần chúng ta nắm giữ hy vọng của họ. Phải tỉ mỉ, phải tận tâm thì mới không phụ lòng tin ấy."

Sự hiện diện của Giáo sư tại Hưng Việt đã biến nơi đây thành địa chỉ tin cậy cho những người dân muốn tầm soát sức khỏe tiêu hóa định kỳ. Không gian bệnh viện chuyên nghiệp, thiết bị hiện đại kết hợp với tư duy y đức sáng ngời của người thầy thuốc nhân dân đã tạo nên một điểm tựa vững chắc cho cộng đồng.

Y đức kết tinh trong công nghệ

Câu chuyện về GS.TS.BS Hà Văn Quyết và kỹ thuật nội soi tiêu hóa tại Hưng Việt là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ đỉnh cao dựa trên nền tảng của lòng nhân ái. Thầy vẫn miệt mài làm việc, vẫn trăn trở với từng ca bệnh, vì với thầy, "Hạnh phúc lớn nhất là thấy bệnh nhân mỉm cười khi cầm trên tay kết quả bình an."

Nếu bạn đang gặp các vấn đề về tiêu hóa hoặc đơn giản là muốn bảo vệ sức khỏe bản thân, đừng ngần ngại tìm đến "bàn tay vàng" của Giáo sư Hà Văn Quyết. Bởi lẽ, một lần nội soi đúng thời điểm có thể thay đổi cả một số phận.