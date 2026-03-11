Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u gan ở vị trí 'tử thần'

TPO - Bị hai bệnh viện lớn từ chối phẫu thuật vì khối u ở vị trí “tử thần”, kẹp giữa các mạch máu lớn của gan, người đàn ông 63 tuổi đối mặt với nguy cơ tử vong. Tại Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật khó, cắt bỏ hoàn toàn khối u thành công, cứu sống người bệnh.

Ngày 11/3, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.V.S. (63 tuổi, tỉnh Đồng Nai) mắc khối u gan có vị trí đặc biệt phức tạp, nằm giữa các mạch máu trọng yếu của gan. Đây là trường hợp được tiên lượng phẫu thuật rất khó, nguy cơ tai biến cao, trước đó từng được hai bệnh viện lớn tại TPHCM tư vấn không nên phẫu thuật.

Các bác sĩ xác định vị trí khối u gan của người bệnh kẹt giữa các mạch máu lớn

Theo bệnh nhân, ông có tiền sử viêm gan B và hút thuốc lá nhiều năm. Đầu năm 2024, trong lần khám sức khỏe tổng quát tại một cơ sở y tế ở TPHCM, siêu âm gan ghi nhận một tổn thương nhỏ dạng chấm trắng và được khuyến cáo theo dõi định kỳ. Khoảng một năm sau, khi tái khám, siêu âm phát hiện khối bất thường tại gan. Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), kết quả cho thấy khối u gan kích thước khoảng 4 cm.

Tuy nhiên, do khối u nằm ở vị trí quá phức tạp, nguy cơ tai biến cao nên khi đến khám tại hai bệnh viện lớn ở TPHCM, bệnh nhân đều được tư vấn không nên phẫu thuật. “Thời điểm biết tình trạng bệnh, tôi và gia đình rất lo lắng vì các bác sĩ cho biết khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, việc phẫu thuật có thể gây biến chứng, tử vong ngay trên bàn mổ” - ông S. chia sẻ.

Ê kíp bác sĩ đã nỗ lực bóc tách, cắt triệt để khối u cho người bệnh

Sau đó, bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục thăm khám và điều trị. BS Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy của bệnh viện cho biết, qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, cho thấy bệnh nhân có khối u gan nằm ở vị trí rất phức tạp, bị bao quanh và chèn ép nhiều mạch máu quan trọng của gan, đặc biệt là tĩnh mạch gan và tĩnh mạch chủ dưới.

“Đây là hai cấu trúc mạch máu lớn của gan, việc tiếp cận và cắt bỏ khối u trở nên đặc biệt khó khăn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình phẫu thuật cũng có thể gây rách mạch máu lớn, dẫn đến chảy máu ồ ạt và đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh” – BS Mạnh cho biết.

Sau khi tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ đã xây dựng phương án phẫu thuật chi tiết cho người bệnh. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, ê kíp đã đánh giá chính xác mối liên quan giữa khối u và hệ thống mạch máu, kiểm soát mạch máu chặt chẽ, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Sau phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân đang bình phục tốt

Sau hơn 2,5 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các phẫu thuật viên đã tiến hành bóc tách, cắt bỏ hoàn toàn khối u gan. Các mạch máu quan trọng như tĩnh mạch gan bên phải và tĩnh mạch chủ dưới được bảo tồn an toàn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng gan ổn định.