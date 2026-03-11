Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an phường ở Đồng Nai kịp thời cứu người phụ nữ gặp nạn trên đường

Hương Chi
TPO - Trong lúc đi tuần tra, cán bộ Công an phường Phước Long (tỉnh Đồng Nai) phát hiện người phụ nữ gặp nạn trên đường và lập tức sơ cứu rồi chở đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.

Tối 10/3, Công an phường Phước Long (tỉnh Đồng Nai) cho biết, sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một trường hợp người dân gặp nạn trên đường.

ca-2.jpg
Cán bộ công an dùng xe chuyên dụng chở người phụ nữ đi cấp cứu.

Cụ thể, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực chân núi Bà Rá, Tổ công tác phát hiện bà Nguyễn Thị H. (SN 1968, ngụ khu phố Bàu Nghé, phường Phước Long) gặp nguy hiểm về tình trạng sức khoẻ và cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận thấy tình huống có thể ảnh hưởng tính mạng của người dân, cán bộ công an phường đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành sơ cứu ban đầu và dùng xe chuyên dụng, kịp thời đưa bà H. đến Trung tâm Y tế Phước Long để cấp cứu.

ca.jpg
ca-1.jpg
Người phụ nữ được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu.

Nhờ được đưa đến trong thời gian sớm nhất, nạn nhân đã được các y, bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của bà H. đã dần ổn định, tinh thần tỉnh táo. Người thân của bà H. bày tỏ xúc động và sự biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an phường.

Hương Chi
