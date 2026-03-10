'Thấm thía sự tri ân, lòng biết ơn không bao giờ là đủ'

TPO - Không chỉ là ngày hội hiến máu lớn của thanh niên cả nước, Chủ Nhật Đỏ 2026 thổi bùng tinh thần tri ân và trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động giàu ý nghĩa. Với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chương trình đã trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh khó khăn, đồng thời lan tỏa những hành động nhân văn từ những giọt máu tình nguyện đến các hoạt động an sinh xã hội, góp phần khơi dậy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Khơi dậy lòng biết ơn, tinh thần nhớ về nguồn cội

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, cùng sự tham gia phối hợp của Đại học Văn Hiến, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Gelex.

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, Chủ Nhật Đỏ không chỉ là ngày hội hiến máu lớn của thanh niên cả nước mà còn trở thành hành trình lan tỏa lòng nhân ái, khơi dậy tinh thần tri ân và nhớ về nguồn cội.

Trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội đó, Báo Tiền Phong cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thạnh và huyện Củ Chi (TPHCM), với tổng trị giá 600 triệu đồng.

Buổi trao kinh phí diễn ra chiều 7/3, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người lính năm xưa đã dành trọn tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - cho rằng một căn nhà mới tuy không thể xóa hết khó khăn, nhưng sẽ mang lại sự ổn định, niềm tin và hy vọng cho các gia đình, giúp các cựu chiến binh an tâm hơn khi tuổi đã cao, đồng thời tiếp thêm động lực để con cháu tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Đại diện Vietcombank, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng - cho biết việc chăm lo đời sống cho các gia đình cựu chiến binh không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, hòa bình của đất nước. Những địa danh như Đông Thạnh, vùng đất “18 thôn vườn trầu” hay Củ Chi, “đất thép thành đồng” luôn nhắc nhớ về truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc.

Thông qua sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò kết nối của báo chí, những căn nhà tình nghĩa được trao không chỉ mang lại mái ấm cho các gia đình cựu chiến binh mà còn góp phần khơi dậy trong cộng đồng tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc mà Chủ Nhật Đỏ đã bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm qua.

Khoảnh khắc xúc động từ cựu chiến binh

Không khí buổi trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa dành cho các cựu chiến binh trở nên đặc biệt ấm áp khi đoàn công tác của Báo Tiền Phong và TMCP Ngoại thương Việt Nam trực tiếp đến thăm cựu chiến binh Châu Văn Đực (87 tuổi) - một trong sáu hoàn cảnh được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Trong căn nhà đã xuống cấp, ông nắm chặt tay các thành viên trong đoàn và liên tục gửi lời cảm ơn. Ông Đực từng tham gia cách mạng từ năm 1964, bị địch bắt giam nhiều năm trước khi được trao trả vào năm 1974. Sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nay tuổi cao, sức yếu, ông sống cùng con trai trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Những lời hỏi thăm giản dị nhưng chân thành của đoàn công tác khiến đôi mắt người lính già ánh lên niềm xúc động. Với ông, khoản kinh phí hỗ trợ sửa nhà không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là sự tri ân ấm áp của cộng đồng dành cho những người đã đi qua chiến tranh.

﻿ ﻿

Cũng trong niềm xúc động ấy, cựu chiến binh Lưu Văn Chính (68 tuổi, xã Đông Thạnh) chia sẻ rằng sự hỗ trợ từ Báo Tiền Phong và Vietcombank mang ý nghĩa lớn lao hơn một khoản kinh phí sửa chữa nhà cửa. Bởi đó là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình đồng đội của dân tộc.

Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy xúc động đã khép lại buổi trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa. Chương trình thể hiện rõ sự tri ân không chỉ dừng lại ở lời nói mà được gửi gắm qua những hành động thiết thực, giúp những người lính năm xưa thêm vững lòng và bình yên trên chặng đường tuổi già.

Biết ơn, niềm tin và nhân văn

Từ các chương trình an sinh tại địa phương đến ngày hội hiến máu rộn ràng của sinh viên, mỗi điểm dừng đều góp thêm một mảnh ghép cho bức tranh nhân văn mà Chủ Nhật Đỏ nhiều năm qua đã bền bỉ lan tỏa.

Hơn 63 năm hình thành và phát triển, Vietcombank không chỉ được biết đến là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, mà còn là doanh nghiệp kiên trì thực hiện trách nhiệm xã hội.

Các chương trình cộng đồng của ngân hàng được xây dựng như một chiến lược lâu dài, hướng tới phát triển bền vững và sẻ chia với xã hội. Sự đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ vì thế trở thành một phần trong hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái mà Vietcombank theo đuổi.

Sáng 8/3, khi ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ chính thức diễn ra tại Trường Đại học Văn Hiến, khuôn viên trường trở nên sôi động từ rất sớm. Hàng nghìn sinh viên xếp hàng đăng ký hiến máu, không khí náo nhiệt lan tỏa khắp hội trường và khu vực hiến máu.

Chứng kiến khung cảnh ấy, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank - đã gói gọn cảm xúc của mình bằng ba từ: biết ơn, niềm tin và nhân văn.

“Chúng tôi thấm thía rằng sự tri ân, lòng biết ơn không bao giờ là đủ. Hôm nay, khi chứng kiến sự tham gia của đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng các văn nghệ sĩ, chúng tôi thực sự cảm kích trước tấm lòng của tất cả mọi người. Tôi tin rằng tinh thần nhân ái và sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa thông qua Chủ Nhật Đỏ”, ông Lê Hoàng Tùng chia sẻ.

Những lời chia sẻ ấy cũng nhấn mạnh giá trị mà Vietcombank luôn đề cao trong mọi hoạt động của mình: nhân văn. Đây là một trong năm giá trị cốt lõi mà ngân hàng kiên định theo đuổi trong suốt quá trình phát triển.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank đã tham gia hàng loạt chương trình thiện nguyện trên cả nước, từ hỗ trợ giáo dục, y tế đến chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Riêng với hoạt động hiến máu tình nguyện, đây đã trở thành phong trào thường niên của toàn hệ thống, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân viên.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2022-2025, Vietcombank đã đóng góp 14.350 đơn vị máu cho cộng đồng. Bước sang tháng 3 căng tràn sức trẻ, nhiều chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc cũng tổ chức các ngày hội hiến máu, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia ấy.

Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ 2026 do Báo Tiền Phong phát động và Vietcombank đồng hành, chi nhánh Vietcombank TPHCM đã đóng góp 222 đơn vị máu cho cộng đồng thông qua chương trình hiến máu được tổ chức tại đơn vị. Con số ấy đã bổ sung nguồn máu quý giá cho ngành y tế và thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội mà ngân hàng bền bỉ vun đắp tại địa bàn thành phố.

Thông qua những hoạt động đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ, Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội giàu tính nhân văn.

Tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội

Trong ngày hội hiến máu tại Đại học Văn Hiến, hình ảnh quen thuộc của màu xanh Vietcombank xuất hiện ở nhiều khu vực của chương trình. Từ khu vực hiến máu đến các gian trải nghiệm dành cho sinh viên, sự hiện diện của ngân hàng mang đến bầu không khí sôi động, gần gũi.

Giữa dòng người tham gia hiến máu, nhiều cán bộ và nhân viên Vietcombank cũng có mặt từ sớm để góp phần vào hoạt động ý nghĩa này. Phó Tổng Giám đốc Lê Hoàng Tùng trực tiếp tham gia hiến máu trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình, cho thấy tinh thần tiên phong của người lãnh đạo trong các hoạt động vì cộng đồng.

Cùng với đó, hàng trăm cán bộ, nhân viên Vietcombank hưởng ứng thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, góp phần tạo nên bầu không khí đầy nhiệt huyết tại ngày hội.

Bên ngoài khu vực hiến máu, gian hàng của Vietcombank thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm hệ sinh thái VCB Digibank, tìm hiểu các tiện ích ngân hàng số và tham gia các hoạt động tương tác.

Thông qua những hoạt động này, Vietcombank không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ mà còn mong muốn kết nối với thế hệ trẻ, chia sẻ kiến thức về quản lý và bảo vệ tài chính cá nhân trong môi trường số - một kỹ năng ngày càng quan trọng với sinh viên trong thời đại số.

Những khoảnh khắc đẹp tại ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định sức mạnh của sự chung tay giữa báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc lan tỏa tinh thần nhân ái. Mỗi người tham gia, bằng một hành động nhỏ nhưng thiết thực - hiến tặng một đơn vị máu - đều góp phần viết tiếp hành trình yêu thương, tiếp nối sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân đang chờ đợi.

Chủ Nhật Đỏ vì thế không chỉ là một ngày hội hiến máu, mà còn là lời kêu gọi từ trái tim đến trái tim để tinh thần sẻ chia tiếp tục được thắp sáng.

Khép lại hành trình đầy ý nghĩa, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2026 - khẳng định rằng sự chung tay của Vietcombank góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình và tiếp thêm nguồn lực để Chủ Nhật Đỏ mở rộng quy mô, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn.

Sự đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tạo nên một ngày hội ấm áp - nơi mỗi giọt máu cho đi là hy vọng để cuộc đời ở lại và nơi những giá trị nhân văn tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.