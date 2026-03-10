Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Bắc sắp hửng nắng

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (10/3) là thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này, tuy nhiên trời không mưa, trưa chiều có nắng nhẹ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Khánh Hoà hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay trời nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo ngày mai (11/3), trời tiếp tục rét, ít mưa. Từ 12/3, nhiệt độ tăng dần, trời ít mưa, riêng khu vực Điện Biên – Lai Châu từ đêm 11/3 đến ngày 13/3 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

nang-2603.jpg
Miền Bắc có thể hửng nắng nhẹ vào trưa chiều nay.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 20-23 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 23-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng phía Bình Thuận cũ có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 30-32 độ.

Dự báo trong tuần này, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng, ít mưa.

