Xã hội

Miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa dài ngày

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ sáng sớm mai, các địa phương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi bắt đầu xuất hiện các cơn mưa rào rải rác. Từ sáng 10/3, mưa giảm ở Thanh Hoá, Nghệ An, riêng Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nhiều ngày sau đó vẫn xuất hiện các cơn mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, vào 15h chiều nay (8/3), khối không khí lạnh từ phương Bắc còn cách biên giới nước ta khoảng gần 200km.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 8/3 đến ngày 9/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ sáng 10/3, mưa giảm dần.

Các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, từ sáng sớm 9/3 bắt đầu xuất hiện các cơn mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa trong 24h phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo trong khoảng thời gian từ 10-15/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục hình thái thời tiết nhiều mây, xuất hiện các đợt mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, đến khoảng 16/3, khu vực này chuyển sang thời tiết ít mưa, ngày nắng.

mua-1503.jpg
Miền Trung có thể đón mưa rải rác trong suốt tuần tới.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Thanh Hoá từ tối và đêm 9/3 đến ngày 10/3 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15–18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi dưới 20 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay (8/3) đã xuất hiện mưa rào rải rác. Dự báo trong đêm nay đến đêm mai (9/3), Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ đêm 9–10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16–18 độ, cao nhất 22-23 độ.

Trên biển, từ trưa và chiều 9/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 1,5–2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao 3–5m.

Từ đêm 9/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng biển cao 1–2m.

Nguyễn Hoài
