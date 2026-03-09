Tiền Phong Marathon 2026 sẵn sàng đón 15.000 vận động viên

TPO - Trước quy mô kỷ lục 15.000 vận động viên tham gia, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 đã triển khai công tác chuẩn bị một cách toàn diện, từ đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, kiểm soát doping, an toàn đường chạy đến hệ thống y tế, an ninh và hậu cần. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức - cho biết giải đấu không chỉ hướng tới chất lượng chuyên môn cao nhất mà còn kỳ vọng tạo ra những giá trị bền vững cho địa phương đăng cai - tỉnh Khánh Hòa.