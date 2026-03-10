Tiền Phong Marathon 2026: Khi mỗi bước chạy trở thành câu chuyện phát triển của một vùng đất

TPO - Không chỉ là một giải đấu thể thao, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong còn trở thành sự kiện mang nhiều ý nghĩa xã hội. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, mỗi lần Tiền Phong Marathon đến với một địa phương đều là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch và mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Giải chạy không chỉ có huy chương

Chia sẻ về triết lý tổ chức giải, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Ban tổ chức luôn đặt ra một câu hỏi lớn mỗi khi đưa Tiền Phong Marathon đến một vùng đất mới.

“Mỗi lần mang giải đấu đến một địa phương, chúng tôi luôn trăn trở: ngoài những tấm huy chương, giải đấu sẽ để lại điều gì cho địa phương đăng cai?”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Theo ông, giá trị của Tiền Phong Marathon không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay những thành tích chuyên môn trên đường chạy. Điều quan trọng hơn là sức lan tỏa của sự kiện đối với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắc lại câu chuyện tại Lai Châu - địa phương từng tổ chức giải đấu trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Khi Tiền Phong Marathon được tổ chức tại đây, lượng vận động viên và du khách đổ về đông đảo đã mang lại bầu không khí chưa từng có.

“Khi giải diễn ra, lãnh đạo tỉnh nói rằng chưa từng có sự kiện nào thu hút đông người đến địa phương như vậy. Các runner không chỉ đến rồi đi, họ mang theo hình ảnh, cảm xúc và trải nghiệm về vùng đất đó để lan tỏa tới bạn bè, người thân”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Sau giải đấu, hoạt động du lịch, thương mại và sự kết nối của Lai Châu với các vùng miền khác đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những câu chuyện tương tự cũng từng diễn ra tại Phú Yên (cũ) hay Gia Lai (cũ), những địa phương từng đăng cai Tiền Phong Marathon trong các năm trước.

Năm 2026, giải đấu được tổ chức tại Khánh Hòa, với trung tâm là thành phố biển Nha Trang. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện năm nay sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một ngày hội thể thao - văn hóa - du lịch có sức lan tỏa lớn.

Không chỉ dừng lại ở các nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã phối hợp với ngành du lịch địa phương xây dựng nhiều chương trình trải nghiệm dành cho runner và du khách. Theo đó, người tham dự có thể khám phá các sản phẩm du lịch đặc trưng của Khánh Hòa, từ biển đảo, văn hóa địa phương đến ẩm thực.

“Chúng tôi muốn mỗi lần runner đến Khánh Hòa đều có thêm một trải nghiệm mới. Có thể đến đây nhiều lần nhưng cảm thấy vẫn thấy chưa đủ", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Lan tỏa giá trị nhân văn từ đường chạy

Bên cạnh yếu tố thể thao và quảng bá du lịch, Tiền Phong Marathon còn gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội - một nét đặc trưng đã được duy trì trong nhiều năm qua.

Theo Ban tổ chức, giải đấu luôn hướng tới việc hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đăng cai, đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

“Chúng tôi luôn hướng tới việc hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Điều đó giúp giải chạy không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn mang giá trị nhân văn”, ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Tại Khánh Hòa năm nay, báo Tiền Phong sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, Ban tổ chức sẽ trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, đồng thời trao 300 bồn nước sinh hoạt cho ngư dân nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu và góp phần khuyến khích bà con yên tâm bám biển. Tổng kinh phí cho các hoạt động an sinh xã hội này khoảng 1,5 tỷ đồng.

Với khoảng 12.000 - 15.000 vận động viên tham dự, Tiền Phong Marathon 2026 được xem là mùa giải có quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Không chỉ có các nội dung thi đấu chính, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng sẽ được tổ chức song song.

Trong đó có chương trình chạy đồng hành hưởng ứng quyền của người tiêu dùng, hoạt động “Sát cánh cùng ngư dân bám biển”, cùng nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

Ngoài ra, trong khuôn khổ giải còn diễn ra hội chợ văn hóa - du lịch - ẩm thực, đêm nhạc Lễ hội biển tại Nha Trang, cũng như các chương trình tham quan trải nghiệm dành cho khách mời, nhà tài trợ và các hoa hậu, người đẹp Việt Nam.

Tất cả những hoạt động này góp phần biến Tiền Phong Marathon không chỉ là một giải chạy, mà còn là một ngày hội lớn của thể thao, du lịch và tinh thần cộng đồng. Bởi sau mỗi bước chạy, theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điều còn lại không chỉ là những tấm huy chương trên bảng thành tích, mà còn là những câu chuyện, ký ức và khát vọng phát triển được lan tỏa từ đường chạy đến với mỗi vùng đất.