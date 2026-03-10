Ngư dân trúng đậm cá trích, thu tiền triệu mỗi chuyến biển

TPO - Những ngày gần đây, nhiều ngư dân tại các xã ven biển Thạch Lạc và Đồng Tiến (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích sau mỗi chuyến ra khơi gần bờ, mang lại nguồn thu khá cho bà con.
Thời điểm này, ngư dân liên tiếp trúng đậm luồng cá trích nên khi kéo lưới lên, cá dính dày đặc. Để thuận tiện cho việc thu gom, bà con phải trải bạt trên bãi cát rồi rũ lưới, gỡ cá trích và phân loại trước khi tập kết bán cho thương lái.
Với sản lượng khá cao, sau khi cập bờ, ngư dân nhanh chóng gỡ cá khỏi lưới, tập kết ngay trên bãi biển để bán cho thương lái, không khí thu mua nhộn nhịp.