Xã hội

Google News

Ngư dân trúng đậm cá trích, thu tiền triệu mỗi chuyến biển

Hoài Nam

TPO - Những ngày gần đây, nhiều ngư dân tại các xã ven biển Thạch Lạc và Đồng Tiến (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích sau mỗi chuyến ra khơi gần bờ, mang lại nguồn thu khá cho bà con.

a5b6a0f2e0766e283767.jpg
Tại xã Thạch Lạc, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), những ngày gần đây, các ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ trúng đậm cá trích. Ghi nhận dọc bờ biển hai địa phương cho thấy không khí thu mua, vận chuyển cá diễn ra nhộn nhịp.
4284163876077965590.jpg
Theo ngư dân địa phương, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều tàu xuất bến ra khơi từ khoảng 3 giờ sáng, đánh bắt ở ngư trường cách bờ vài hải lý. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các tàu lần lượt cập bờ sau nhiều giờ đánh bắt.
3145787321309921644.jpg
377276362436694721.jpg
Thời điểm này, ngư dân liên tiếp trúng đậm luồng cá trích nên khi kéo lưới lên, cá dính dày đặc. Để thuận tiện cho việc thu gom, bà con phải trải bạt trên bãi cát rồi rũ lưới, gỡ cá trích và phân loại trước khi tập kết bán cho thương lái.
1725313647475248060.jpg
Mỗi chuyến biển, nhiều tàu của ngư dân đánh bắt được từ 1–2 tấn cá trích. Những tàu trúng ít hơn cũng đạt sản lượng từ vài trăm kg đến gần 1 tấn.
3500822199731137063-2.jpg
2578499816089291829.jpg
Với sản lượng khá cao, sau khi cập bờ, ngư dân nhanh chóng gỡ cá khỏi lưới, tập kết ngay trên bãi biển để bán cho thương lái, không khí thu mua nhộn nhịp.
1949985583894120969.jpg
Sau khi được gỡ khỏi lưới, cá trích được rửa sơ qua nước biển, tập kết tại bờ để bán cho thương lái. Giá thu mua hiện dao động khoảng 9.000 –-12.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. Với sản lượng từ vài trăm kg đến gần 1 tấn, mỗi chuyến biển ngư dân có thể thu về khoảng 3 chục triệu đồng.
3547527038802552510-2.jpg
Ngư dân cho biết, thời điểm này ngư trường gần bờ xuất hiện nhiều luồng cá trích với số lượng lớn. Đây cũng là mùa chính khai thác cá trích hằng năm, thường bắt đầu sau Tết Nguyên đán và kéo dài đến khoảng tháng 4 dương lịch.
1049809814331156976.jpg
Đại diện chính quyền xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, thời điểm này đang vào mùa khai thác cá trích của ngư dân địa phương. Những ngày gần đây, nhờ thời tiết thuận lợi và xuất hiện nhiều luồng cá gần bờ, bà con vươn khơi đánh bắt liên tiếp trúng đậm cá trích. Sản lượng khá giúp nhiều tàu cá có nguồn thu nhập ổn định sau dịp Tết Nguyên đán.
Hoài Nam
