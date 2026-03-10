Ngư dân trúng đậm cá trích, thu tiền triệu mỗi chuyến biển

TPO - Những ngày gần đây, nhiều ngư dân tại các xã ven biển Thạch Lạc và Đồng Tiến (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích sau mỗi chuyến ra khơi gần bờ, mang lại nguồn thu khá cho bà con.