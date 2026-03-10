Khởi động Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026

report Biểu tượng giàu truyền thống của điền kinh Việt Nam

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Anh Luân - Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), cho biết: Kể từ năm 1958, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã trở thành một biểu tượng giàu truyền thống của điền kinh Việt Nam. Đối với SABECO, đây là năm thứ 6 liên tiếp sát cánh cùng Ban Tổ chức và các vận động viên trong hành trình đầy ý nghĩa này.

Sự đồng hành, gắn bó giữa SABECO và giải chạy qua nhiều năm là minh chứng cho sự tương đồng về tầm nhìn và giá trị mà hai bên cùng theo đuổi. Đó tầm nhìn về mục tiêu thúc đẩy lối sống năng động, cân bằng, lan tỏa tinh thần thể thao, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Với chủ đề “Đón ánh bình minh”, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 là dịp chúng tôi đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa trong một sự kiện giàu ý nghĩa, hướng tới mục tiêu thúc đẩy du lịch, tôn vinh niềm tự hào biển đảo thiêng liêng, và chuyển hóa tinh thần thể thao thành những giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho người dân toàn tỉnh.

Với SABECO, phát triển cộng đồng luôn là trọng tâm của sứ mệnh doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng một cộng đồng vững mạnh chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Trong nhiều năm qua, chúng tôi không ngừng đồng hành cùng các địa phương trên cả nước để bảo tồn giá trị văn hóa, quảng bá vẻ đẹp Việt Nam, và hỗ trợ phát triển du lịch cũng như kinh tế địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

Xin chúc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 thành công tốt đẹp, chúc các vận động viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Chúng tôi hy vọng hành trình 67 năm đầy tự hào của giải chạy sẽ tiếp tục được nối dài thêm nhiều năm nữa để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.