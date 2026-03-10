Nhà báo Phùng Công Sưởng: 'Hơn 12.000 người tham gia, sức hút của Tiền Phong Marathon ngày càng lớn'

TPO - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã trở thành sự kiện mang giá trị xã hội, văn hóa và du lịch. Tại họp báo ngày 10/3, Ban tổ chức cho biết mùa giải năm 2026 ghi nhận quy mô kỷ lục với hơn 12.000 vận động viên đăng ký tham dự, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, nhấn mạnh hành trình phát triển bền bỉ của giải đấu trong suốt 66 năm qua.

Theo ông Phùng Công Sưởng, từ một giải đấu thể thao truyền thống của điền kinh Việt Nam, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã dần được định vị như mô hình sự kiện thể thao gắn với nhiều giá trị xã hội.

“Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ là giải đấu thể thao uy tín, mà từng bước được định vị như một mô hình sự kiện thể thao gắn với văn hóa, du lịch và hoạt động cộng đồng, có sức lan tỏa xã hội bền bỉ”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho hay.

Giải đấu diễn ra trong bối cảnh nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước và của phong trào thanh niên. Đây là năm kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời cũng đánh dấu 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Việc lựa chọn thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) làm địa điểm đăng cai không chỉ đáp ứng yêu cầu về cảnh quan và đường chạy mà còn phù hợp với định hướng kết hợp thể thao với quảng bá điểm đến.

“Việc lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa không chỉ đáp ứng tiêu chí cảnh quan biển đảo đặc sắc, mà còn bởi đây là đô thị biển năng động, hạ tầng du lịch đồng bộ, sở hữu những cung đường ven biển đẹp bậc nhất. Các yếu tố này tạo điều kiện để thể thao hòa quyện với thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Chủ đề của giải năm nay là “Đón ánh bình minh”, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự khởi đầu mới, tinh thần tích cực và khát vọng vươn lên của cộng đồng chạy bộ.

Theo Trưởng Ban tổ chức, thông điệp này không chỉ gợi nhắc Khánh Hòa là vùng đất đón ánh mặt trời sớm của Tổ quốc mà còn chuyển tải tinh thần bền bỉ, vượt qua giới hạn bản thân - giá trị cốt lõi của marathon.

“Chủ đề ‘Đón ánh bình minh’ gợi nhắc Khánh Hòa là nơi đón ánh mặt trời sớm nhất của Tổ quốc, mà quan trọng hơn, chuyển tải thông điệp về khởi đầu tích cực, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên của cộng đồng chạy bộ trong nhịp sống hiện đại. Mỗi bước chạy không chỉ là nỗ lực chinh phục cự ly, mà còn là hành trình vượt qua chính mình, hướng tới những giá trị tích cực”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Sau ba năm liên tiếp tổ chức tại khu vực Nam Trung Bộ, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn sức lan tỏa.

“Ba năm liên tiếp tổ chức tại khu vực Nam Trung Bộ, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67- năm 2026 ghi nhận quy mô kỷ lục với hơn 12.000 người tham gia, gồm vận động viên chuyên nghiệp, phong trào, người dân và du khách trong, ngoài nước. Con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong và xu hướng kết hợp thể thao - du lịch, trải nghiệm văn hóa tại địa phương đăng cai”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng nhấn mạnh, với vai trò là đơn vị khởi xướng và tổ chức giải đấu suốt nhiều thập kỷ, báo Tiền Phong luôn coi đây là một hoạt động xã hội mang trách nhiệm cộng đồng.

Ảnh: Như Ý.

“Báo Tiền Phong coi Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong là hoạt động xã hội có trách nhiệm, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa lối sống khỏe, đồng hành với địa phương quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch - dịch vụ, hướng tới mô hình sự kiện thể thao gắn với phát triển điểm đến”, ông nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng: “Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chuyên nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Khánh Hòa sẽ thành công về chuyên môn, an toàn về tổ chức và để lại dấu ấn đẹp trong cộng đồng. Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ là cuộc đua, mà còn là cách chúng tôi kể câu chuyện Việt Nam bằng những bước chạy”.