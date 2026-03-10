Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tại Khánh Hòa đang đứng trước một cột mốc đặc biệt: 15.000 vận động viên đăng ký tham dự. Đây là con số cao nhất trong gần 70 năm lịch sử, phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu lâu đời nhất điền kinh Việt Nam đối với phong trào chạy bộ cả nước.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc lựa chọn địa phương đăng cai luôn là một trong những quyết định quan trọng nhất của Ban Tổ chức, bởi với bề dày lịch sử gần bảy thập kỷ, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là sự kiện văn hóa - xã hội mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều thông điệp về lịch sử và đất nước.
Điểm đáng chú ý tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 là thành tích hai nội dung marathon nam và nữ (42,195 km) sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.
Trả lời câu hỏi của CLB Runner Hoàng Huy về nội dung tập huấn về doping và việc thử doping tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết, 2 nội dung này được tính vào thành tích của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, nên yêu cầu tổ chức rất khắt khe.
Theo đó, quy định của đại hội là tất cả vận động viên tham gia nội dung thi đấu đại hội đều phải được tập huấn về doping, được cấp chứng chỉ. “Chúng tôi phối hợp tổ chức khoá đào tạo cho các vận động viên, và là yêu cầu bắt buộc đối với các vận động viên tham gia hệ tuyển, tranh huy chương đại hội”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Về việc thử doping, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, sẽ áp dụng đối với các vận động viên tham gia nội dung tranh huy chương đại hội, theo quy định “gắp thăm ngẫu nhiên”.
“Các vận động viên hệ phong trào không phải thử mẫu doping”, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.
Về vấn đề xuất phát nội dung marathon, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Ban tổ chức sẽ tách riêng hệ tuyển để tranh huy chương đại hội, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên chuyên nghiệp thi đấu. Vận động viên chuyên nghiệp tranh huy chương đại hội nội dung marathon nam, nữ sẽ xuất phát trước 5 phút, sau đó, vận động viên hệ phong trào sẽ xuất phát.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng thông tin, nội dung bán marathon sẽ thi đấu trước nội dung marathon khoảng 1 tiếng để đảm bảo không ảnh hưởng nội dung marathon. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, nếu cần thiết có thể có những điều chỉnh phù hợp”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nêu.
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh cho biết, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ là giải chạy mà còn thể hiện ý chí bền bỉ, khát vọng vươn lên của các vận động viên. Là đại sứ của giải, cô mong muốn đồng hành để lan tỏa tinh thần thể thao và những hoạt động đồng hành thiện nguyện, an sinh xã hội của giải lần này.
“Tôi mong muốn dùng nền tảng của mình để lan tỏa đến các runner trẻ, kêu gọi các bạn tham gia giải năm nay và những năm tiếp theo. Tôi hy vọng giải có thể góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, lối sống xanh. Cùng các hoa hậu, á hậu, người đẹp, tôi muốn lan toả những thông điệp tích cực của giải”, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh nói.
Giải đáp câu hỏi của phóng viên về công tác chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ hơn 12.000 vận động viên về tham gia giải đấu, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà, tiếp tục nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hoà đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức giải đấu, cơ sở lưu trú phục vụ vận động viên và du khách, chuẩn bị tốt nhất đường chạy cho giải đấu.
Song song với đó, tỉnh cũng sẽ phối hợp tổ chức thành công các hoạt động bên lề giải đấu, để tạo sự lan toả, kết nối, khẳng định Khánh Hoà – quê hương nắng vàng, biển xanh, là điểm đến tươi đẹp, con người thân thiện, gần gũi, hiền hoà.
“Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ điều kiện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu của Ban Tổ chức giải đấu, cả về công tác tổ chức, công tác hậu cần, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự cho mỗi bước chạy của các vận động viên; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường”, ông Nguyễn Long Biên nêu rõ, nhấn mạnh thêm rằng, hằng tuần đều có báo cáo về tiến độ các công việc, kịp thời xử lý các nội dung liên quan, đảm bảo thành công cho giải đấu.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, cho biết việc lựa chọn địa phương đăng cai luôn được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều tiêu chí.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã có lịch sử 67 năm, đến nay vẫn còn nhiều tỉnh, thành chưa từng đăng cai tổ chức. Vì vậy, mỗi địa điểm được lựa chọn đều phải đáp ứng những điều kiện phù hợp để bảo đảm quy mô và chất lượng của giải.
“Khi nhắc đến Khánh Hòa, chúng tôi nhận thấy địa phương hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức một giải marathon quy mô lớn”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Theo Trưởng Ban tổ chức, yếu tố đầu tiên là điều kiện tự nhiên và khí hậu. Khánh Hòa có khí hậu ôn hòa, không quá khắc nghiệt, đặc biệt là môi trường biển với hàm lượng ion cao, tạo cảm giác dễ chịu cho du khách cũng như các vận động viên. “Khí hậu Khánh Hòa rất phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời. Không khí biển trong lành, dễ chịu, tạo điều kiện lý tưởng cho vận động viên thi đấu và trải nghiệm”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết.
Bên cạnh đó, địa phương sở hữu những cung đường chạy ven biển đẹp, mang lại trải nghiệm đặc biệt cho các runner khi tham gia giải. “Đường chạy ven biển của Khánh Hòa rất đẹp. Vào buổi sáng sớm, các vận động viên có thể vừa chạy vừa đón ánh bình minh trên biển. Đó là trải nghiệm rất đặc biệt mà không nhiều nơi có được”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Một yếu tố quan trọng khác là hạ tầng du lịch và hệ thống lưu trú. Theo Ban Tổ chức, nhiều địa phương dù có cảnh quan đẹp nhưng hạn chế về cơ sở lưu trú khiến việc tổ chức giải quy mô lớn gặp khó khăn. Ngoài ra, hạ tầng giao thông thuận lợi cũng là lợi thế của Khánh Hòa khi có đầy đủ các loại hình di chuyển như đường bộ, đường sắt và hàng không, giúp vận động viên từ nhiều địa phương dễ dàng tham dự giải.
Năm nay, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong mang chủ đề “Đón ánh bình minh”. Theo Trưởng Ban tổ chức, thông điệp này đặc biệt phù hợp khi gắn với Khánh Hòa - địa phương có huyện đảo Trường Sa, nơi đón ánh bình minh sớm giữa trùng khơi của Tổ quốc.
“Với Khánh Hòa - địa phương có đặc khu Trường Sa, nơi đón ánh bình minh sớm giữa trùng khơi - thông điệp ‘Đón ánh bình minh’ càng trở nên ý nghĩa”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói, và cho biết trong quá trình làm việc với lãnh đạo địa phương, Ban Tổ chức cảm nhận rõ tình yêu thể thao và quyết tâm đồng hành của tỉnh Khánh Hòa.
“Qua quá trình trao đổi với lãnh đạo tỉnh, chúng tôi thấy rõ tình yêu thể thao, quyết tâm chính trị cũng như sự đồng hành của chính quyền và người dân địa phương. Khánh Hòa cũng là cái nôi của nhiều phong trào thể thao và có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động thi đấu, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong còn có nhiều hoạt động bên lề nhằm mang đến trải nghiệm đa dạng cho cộng đồng runner.
“Một trong những điểm nhấn là Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma vào ngày 28/3/2026 với thông điệp “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”. Đây sẽ là nghi thức trang trọng nhằm tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo.
"Chúng tôi tổ chức lễ thượng cờ với tinh thần trang trọng và xúc động, để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hy vọng các cơ quan báo chí sẽ đồng hành và lan tỏa những giá trị ý nghĩa của hoạt động này”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Về công tác chuẩn bị khi giải đấu năm nay quy tụ hơn 12.000 vận động viên tham gia, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Với quy mô giải đấu uy tín, chuyên nghiệp, tỉnh Khánh Hòa xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bám sát phối hợp với Ban Tổ chức để đảm bảo thành công cho giải lần này.
Ông Nguyễn Long Biên cho biết, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, năm 2026 quy tụ hơn 12.000 vận động viên, là con số rất đông đảo. Tháng 8/2025, Khánh Hòa từng phối hợp tổ chức giải đấu quy tụ 13.000 vận động viên. UBND tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành địa phương trong công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường rất tốt.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, ngoài giải đấu chính thức, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, năm 2026 còn có những hoạt động bên lề đa dạng nên tỉnh xác định trách nhiệm trong công tác tổ chức rất lớn, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức để giải quyết các quy trình liên quan, xác định vấn đề hàng đầu là an ninh, hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường….
“Trong kế hoạch, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ rất rõ, nắm bắt tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo cùng Ban Tổ chức tổ chức thành công giải đấu với tinh thần an toàn, chất lượng cao nhất”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Tại phần trao đổi, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên báo Sài gòn Giải Phóng về công tác chuẩn bị cho “nội dung đinh marathon nam, nữ” của giải đấu và về việc huy chương hai nội dung này được tính vào thành tích môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong là giải đấu lâu đời, có uy tín cao, hằng nằm được đưa vào hệ thống giải thi đấu quốc gia. Năm nay, là nội dung thi đấu duy nhất được tổ chức ngoài Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, trong đó, 2 nội dung tranh tài marathon nam, nữ được tính vào thành tích môn điền kinh tại Đại hội.
“Vì thế, Ban tổ chức phải có nhiều cuộc khảo sát để chuẩn bị công tác tổ chức tốt nhất. Ban tổ chức bố trí hai nội dung này xuất phát không bị ảnh hưởng bởi các nội dung khác. Đường chạy cũng bằng phẳng, không có đoạn dốc, chỉ có 2 ngã tư. Chúng tôi đã làm việc với lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất, khi hai nội dung này thi đấu, đường chạy sẽ được “đóng kín”’, ông Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.
Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng kỳ vọng, sẽ có kỷ lục quốc gia mới ở hai nội dung này, bởi đường chạy đẹp, thời tiết rất mát mẻ vào buổi sáng sớm, tuy nhiên, các vận động viên cũng cần lưu ý ảnh hưởng của không khí ven biển để có sự chuẩn bị tốt nhất.
“Vì hai nội dung marathon được tính vào thành tích của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, nên các địa phương sẽ đổ toàn bộ lực lượng tốt nhất đến thi đấu. Nhiều tỉnh rất coi trọng thành tích tại giải vô địch quốc gia, nhiều khi huy chương vô địch quốc gia còn có ý nghĩa nhiều hơn một số giải đấu có tính chất quốc tế”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nêu, cho biết thêm, giải đấu sẽ quy tụ các vận động viên nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện nay, có sự cạnh tranh lớn và “chưa biết ai sẽ chiến thắng”.
Chủ trì phần trao đổi với các nhà báo
1. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong
2. Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam
4. Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
5. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh - Đại sứ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Anh Luân - Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), cho biết: Kể từ năm 1958, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã trở thành một biểu tượng giàu truyền thống của điền kinh Việt Nam. Đối với SABECO, đây là năm thứ 6 liên tiếp sát cánh cùng Ban Tổ chức và các vận động viên trong hành trình đầy ý nghĩa này.
Sự đồng hành, gắn bó giữa SABECO và giải chạy qua nhiều năm là minh chứng cho sự tương đồng về tầm nhìn và giá trị mà hai bên cùng theo đuổi. Đó tầm nhìn về mục tiêu thúc đẩy lối sống năng động, cân bằng, lan tỏa tinh thần thể thao, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Với chủ đề “Đón ánh bình minh”, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 là dịp chúng tôi đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa trong một sự kiện giàu ý nghĩa, hướng tới mục tiêu thúc đẩy du lịch, tôn vinh niềm tự hào biển đảo thiêng liêng, và chuyển hóa tinh thần thể thao thành những giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho người dân toàn tỉnh.
Với SABECO, phát triển cộng đồng luôn là trọng tâm của sứ mệnh doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng một cộng đồng vững mạnh chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Trong nhiều năm qua, chúng tôi không ngừng đồng hành cùng các địa phương trên cả nước để bảo tồn giá trị văn hóa, quảng bá vẻ đẹp Việt Nam, và hỗ trợ phát triển du lịch cũng như kinh tế địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.
Xin chúc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 thành công tốt đẹp, chúc các vận động viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Chúng tôi hy vọng hành trình 67 năm đầy tự hào của giải chạy sẽ tiếp tục được nối dài thêm nhiều năm nữa để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Phát biểu tại họp báo, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng giám đốc Agribank, đại diện nhà tài trợ Kim cương cho biết: Agribank cùng các nhà tài trợ rất vinh dự được đồng hành cùng báo Tiền Phong trong việc tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa.
"Là nhà tài trợ chính của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong trong nhiều năm qua, chúng tôi tự hào được góp phần vào hành trình phát triển của một trong những giải chạy giàu truyền thống và uy tín hàng đầu của Việt Nam. Tinh thần vượt qua giới hạn bản thân, bền bỉ chinh phục thử thách của các vận động viên cũng chính là giá trị mà Agribank luôn hướng tới trong mọi hoạt động. Song hành cùng giải chạy, Agribank cũng triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng giám đốc Agribank, nói.
Với chủ đề “Đón ánh bình minh”, giải đấu năm nay mang ý nghĩa truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin và mở ra những cơ hội mới phía trước; đồng thời khơi dậy tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Phó Tổng giám đốc Agribank tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là giải chạy hàng đầu, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng và hướng tới một tương lai xanh, bền vững.
Trong thời gian tới, Agribank mong muốn tiếp tục phối hợp cùng báo Tiền Phong và Ban Tổ chức để duy trì, phát triển giải chạy ý nghĩa này trong nhiều năm tiếp theo.
Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam, chia sẻ cảm xúc vui mừng, nhấn mạnh, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 là giải đấu đặc biệt, diễn ra tại Khánh Hoà, quy tụ trên 12.000 vận động viên, hướng tới những ngày lễ lớn: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026)…
“Đây là sự kiện đặc biệt, quy tụ các vận động viên xuất sắc và thành tích trong nội dung marathon nam và nữ (42,195km) thuộc hệ nâng cao được công nhận thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026”, bà Lê Thị Hoàng Yến thông tin.
Bà Lê Thị Hoàng Yến cũng cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đo lường chuẩn chỉnh nhất cung đường cho giải đấu, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn theo đúng quy định, các thành tích của vận động viên được công nhận chính thức, khi đạt đủ tiêu chuẩn sẽ đảm bảo đủ điều kiện tham dự các giải đấu quốc tế.
Theo Phó Cục trưởng Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam, Ban Tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 cũng phối hợp cùng Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về phòng, chống doping dành cho vận động viên thi đấu hai nội dung marathon nam và nữ hệ chuyên nghiệp, theo quy định của Đại hội Thể thao toàn quốc.
“Giải đấu sẽ là nơi hội tụ các tuyển thủ hàng đầu quốc gia và cộng đồng runner phong trào trong nước, quốc tế. Nhiều gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam, như: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa… dự kiến góp mặt hứa hẹn tạo nên những màn so tài chất lượng cao”, bà Lê Thị Hoàng Yến thông tin, đồng thời tin tưởng, với sự chuyên nghiệp, bài bản của báo Tiền Phong và UBND tỉnh Khánh Hoà, giải đấu sẽ thành công tốt đẹp.
“Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho giải đang được tỉnh triển khai khẩn trương, đồng bộ và bám sát kế hoạch đề ra. UBND tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương liên quan. Các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, cứu hộ, hậu cần, lưu trú và vệ sinh môi trường đều đang được chuẩn bị kỹ lưỡng”.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa vinh dự phối hợp với Báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Đây là một trong những giải đấu thể thao có lịch sử lâu đời và uy tín hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ là một sự kiện thể thao quan trọng, Tiền Phong Marathon 2026 còn là hoạt động mang ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển thể dục thể thao, du lịch và kinh tế dịch vụ của tỉnh Khánh Hòa.
Đối với Khánh Hòa, việc đăng cai giải đấu quốc gia là cơ hội để địa phương khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn. Sự kiện này góp phần cụ thể hóa định hướng xây dựng tỉnh trở thành trung tâm thể thao biển và du lịch sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế trong những năm tới. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Một trong những giá trị lớn mà Khánh Hòa kỳ vọng từ giải đấu là quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến. Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, vịnh biển đẹp, giàu giá trị di sản văn hóa, khí hậu thuận lợi và hệ thống hạ tầng du lịch phát triển, Khánh Hòa có nhiều lợi thế để trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn. Thông qua hệ thống truyền thông rộng khắp của báo Tiền Phong cùng sự quan tâm của cộng đồng runner trong và ngoài nước, hình ảnh một Khánh Hòa năng động, thân thiện và giàu tiềm năng sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh Khánh Hòa đang vươn tới khát vọng thành phố trực thuộc Trung ương.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, sự thành công của giải đấu không thể tách rời vai trò phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Khánh Hòa và báo Tiền Phong - đơn vị sáng lập và tổ chức giải trong suốt nhiều thập kỷ qua. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu năm nay, tỉnh Khánh Hòa và báo Tiền Phong đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, chuyên môn thi đấu cũng như truyền thông. Chúng tôi cảm ơn sự chủ động triển khai công việc hết sức chuyên nghiệp của báo Tiền Phong”, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chuyên nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Khánh Hòa sẽ thành công về chuyên môn, an toàn về tổ chức và để lại dấu ấn đẹp trong cộng đồng. Tiền Phong Marathon không chỉ là cuộc đua, mà còn là cách chúng tôi kể câu chuyện Việt Nam bằng những bước chạy”.
Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, cho biết: Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Tiền Phong Marathon không chỉ là giải đấu thể thao uy tín, mà từng bước được định vị như một mô hình sự kiện thể thao gắn với văn hóa, du lịch và hoạt động cộng đồng, có sức lan tỏa xã hội bền bỉ.
Giải đấu năm nay nằm trong dòng chảy đầy ý nghĩa: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là năm đánh dấu mốc kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).
Việc lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa không chỉ đáp ứng tiêu chí cảnh quan biển đảo đặc sắc, mà còn bởi đây là đô thị biển năng động, hạ tầng du lịch đồng bộ, sở hữu những cung đường ven biển đẹp bậc nhất,… Các yếu tố này tạo điều kiện để thể thao hòa quyện với thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến.
Chủ đề “Đón ánh bình minh” gợi nhắc Khánh Hòa là nơi đón ánh mặt trời sớm nhất của Tổ quốc, mà quan trọng hơn, chuyển tải thông điệp về khởi đầu tích cực, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên của cộng đồng chạy bộ trong nhịp sống hiện đại. Mỗi bước chạy thể hiện nỗ lực chinh phục cự ly, mà còn là hành trình vượt qua chính mình, hướng tới những giá trị tích cực.
“Ba năm liên tiếp tổ chức tại khu vực Nam Trung bộ, Tiền Phong Marathon 2026 ghi nhận quy mô kỷ lục với hơn 12.000 người tham gia, gồm vận động viên chuyên nghiệp, phong trào, người dân và du khách trong, ngoài nước. Con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Tiền Phong Marathon và xu hướng kết hợp thể thao - du lịch, trải nghiệm văn hóa tại địa phương đăng cai”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói, đồng thời nhấn mạnh, với vai trò đơn vị khởi xướng và tổ chức bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, báo Tiền Phong coi Tiền Phong Marathon là hoạt động xã hội có trách nhiệm, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa lối sống khỏe, đồng hành với địa phương quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch - dịch vụ, hướng tới mô hình sự kiện thể thao gắn với phát triển điểm đến.
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh
Người đẹp Phạm Thùy Dương - Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Đại sứ Du lịch và Môi trường
Người đẹp Vũ Hương Giang - Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2018
Người đẹp Trần Minh Thu - Top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2024
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức
Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng Trưởng Ban tổ chức
Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
Nhà báo Vũ Tiến – Nguyên Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong
Nhà báo Khánh Huyền - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - Truyền thông và tổ chức sự kiện, Phó trưởng Ban Tổ chức
Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký báo Tiền Phong điện tử
Nhà báo Nguyễn Huy Lộc – Nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong
Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam
Ông Đỗ Công Tuân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam
Ông Vũ Văn Chúc - Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
“Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã cử đội ngũ chuyên gia phối hợp với Ban Tổ chức tiến hành khảo sát và đo đạc toàn bộ cung đường thi đấu. Việc đo đường được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng theo phương pháp đo chuẩn đang áp dụng tại các giải marathon lớn trên thế giới, nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của từng cự ly thi đấu”.
“Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hoạt động có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển thể dục thể thao, du lịch và kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Mong rằng mỗi bước chạy trên cung đường ngập tràn nắng gió và sắc xanh của biển Nha Trang sẽ không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là hành trình trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người xứ trầm hương hiền hòa, nghĩa tình”
“Năm 2026 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng, như: 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). Đồng thời, tháng 3 cũng gợi nhắc sự kiện Gạc Ma năm 1988, nơi 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn tìm một địa phương có ý nghĩa đặc biệt, vừa gắn với biển đảo, vừa có điều kiện tổ chức tốt cho cộng đồng runner”.
Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 tiếp tục khẳng định chiều sâu truyền thống và trách nhiệm xã hội. Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (28/3/2026) với thông điệp “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc” sẽ là nghi thức trang trọng, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Sự kiện kết nối tinh thần thể thao với lòng yêu nước, giữa nhịp chạy hôm nay và lịch sử của dân tộc.
Song song đó là chương trình thiện nguyện “Sát cánh cùng ngư dân bám biển”, trao tặng nhà tình nghĩa và bồn nước sinh hoạt cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng runner.
Trong khuôn khổ giải còn có Marathon Expo, hội chợ văn hóa - du lịch - ẩm thực và các hoạt động giao lưu cộng đồng, tạo không gian kết nối giữa thể thao, du lịch và bản sắc địa phương.
Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 dự kiến quy tụ hàng chục nghìn vận động viên. Đến thời điểm họp báo (10/3) vượt mốc dự kiến hơn 12.000 vận động viên, cao nhất lịch sử Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong từ trước đến nay, phản ánh sức hút và tầm vóc ngày càng lớn của giải.
Đường chạy Nha Trang sẽ là nơi hội tụ các tuyển thủ hàng đầu quốc gia và cộng đồng runner phong trào trong nước, quốc tế. Nhiều gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam, như: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa… dự kiến góp mặt hứa hẹn tạo nên những màn so tài chất lượng cao.
Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 mang chủ đề “Đón ánh bình minh”. Đây là hình ảnh biểu trưng cho sự khởi đầu mới, cho niềm tin và khát vọng vươn lên.
Với Khánh Hòa - địa phương có đặc khu Trường Sa, nơi đón ánh bình minh sớm giữa trùng khơi - thông điệp ấy càng thêm ý nghĩa. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là sự kết nối hướng về biển đảo Tổ quốc, về chủ quyền, lòng tự hào và tinh thần đoàn kết.
Ban Tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 sẽ phối hợp cùng Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về phòng, chống doping dành cho vận động viên thi đấu hai nội dung marathon nam và nữ hệ chuyên nghiệp, theo quy định của Đại hội Thể thao toàn quốc.
Hoạt động này không chỉ bảo đảm yêu cầu chuyên môn, mà còn thể hiện cam kết về tinh thần thi đấu trung thực, tôn trọng luật lệ và bảo vệ sức khỏe vận động viên. Trong bối cảnh giải đấu gắn với mục tiêu huy chương Đại hội, công tác phòng, chống doping được xác định là một trong những trụ cột bảo đảm uy tín, và chuẩn mực quốc gia của giải.
Hai nội dung marathon nam và nữ (42,195km) thuộc hệ nâng cao được công nhận thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026, sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức theo chu kỳ 4 năm.