Khánh Hòa kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương qua Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch và khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Phát biểu tại họp báo sáng 10/3, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, năm 2026 địa phương vinh dự phối hợp cùng báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Theo ông Biên, đây là một trong những giải đấu thể thao có lịch sử lâu đời và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Việc đăng cai giải đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trọng Tài.

“Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao quan trọng mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển thể dục thể thao, du lịch và kinh tế dịch vụ của tỉnh Khánh Hòa”, ông Biên nói.

Lãnh đạo tỉnh cho rằng việc tổ chức một giải đấu quốc gia với quy mô lớn là cơ hội để Khánh Hòa khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương trở thành trung tâm thể thao biển và du lịch sự kiện trong tương lai.

Sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, việc gắn giải đấu với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” sẽ giúp lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Bên cạnh yếu tố thể thao, Khánh Hòa kỳ vọng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 sẽ tạo hiệu ứng truyền thông lớn, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương có nhiều lợi thế để trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn, từ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, vịnh biển đẹp, khí hậu thuận lợi đến hệ thống hạ tầng du lịch phát triển.

“Thông qua hệ thống truyền thông rộng khắp của báo Tiền Phong cùng sự quan tâm của cộng đồng runner trong và ngoài nước, hình ảnh một Khánh Hòa năng động, thân thiện và giàu tiềm năng sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ”, ông nói.

Theo lãnh đạo tỉnh, trong bối cảnh Khánh Hòa đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai, các sự kiện thể thao - văn hóa quy mô lớn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Ông Nguyễn Long Biên cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa tỉnh Khánh Hòa và báo Tiền Phong trong quá trình chuẩn bị giải đấu.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, sự thành công của giải đấu không thể tách rời vai trò phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Khánh Hòa và báo Tiền Phong - đơn vị sáng lập và tổ chức giải trong suốt nhiều thập kỷ qua”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nói.

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải năm nay, hai bên đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong nhiều khâu, từ tổ chức, chuyên môn thi đấu đến công tác truyền thông. “Chúng tôi cảm ơn sự chủ động triển khai công việc hết sức chuyên nghiệp của báo Tiền Phong”, ông Biên cho biết.

Về công tác chuẩn bị, lãnh đạo tỉnh cho biết các bước tổ chức đang được triển khai đồng bộ và bám sát kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Ban Tổ chức địa phương và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn và hiệu quả.

Các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, cứu hộ, hậu cần, lưu trú và vệ sinh môi trường đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, Khánh Hòa kỳ vọng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 sẽ trở thành sự kiện thể thao tiêu biểu, để lại dấu ấn tích cực với vận động viên, du khách và cộng đồng chạy bộ.