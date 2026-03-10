Công an Hà Nội sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội non sông

TPO - Công an TP Hà Nội sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.

Các đơn vị Công an TP Hà Nội bảo đảm ANTT tại các điểm bầu cử.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng Công an các cấp trong Công an TP Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát thực với tình hình thực tế của mỗi địa bàn.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Công an TP Hà Nội đã chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố nhiều giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT. Trên cơ sở nhận diện sớm các nguy cơ có thể tác động, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, lực lượng Công an các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng chủ động phương án phòng ngừa, xử lý phù hợp, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác bầu cử được đặc biệt chú trọng. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, lực lượng Công an các cấp đã tập trung rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định. Với tinh thần rà từng trường hợp, chắc từng dữ liệu, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn cư trú để cập nhật và làm sạch dữ liệu.

Công an phường Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử.

Hiện nay, toàn bộ 126/126 xã, phường đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất trên toàn quốc, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm mỗi cử tri được lập danh sách và bỏ phiếu duy nhất tại một địa bàn.

Đối với các cơ sở giam giữ, cai nghiện bắt buộc trên địa bàn, Công an TP Hà Nội cũng đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chính xác về nhân thân, tình trạng pháp lý của từng trường hợp, vừa bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo quy định, vừa bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Cùng với đó, tại các địa điểm bỏ phiếu, Công an cơ sở chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn để xây dựng phương án bảo đảm ANTT một cách cụ thể, sát với thực tiễn. Trên cơ sở đó bố trí, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm xử lý mọi tình huống có thể phát sinh. Đồng thời duy trì chế độ trực ban, trực chiến tại trụ sở để sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Song song với các hoạt động bảo đảm an ninh truyền thống, công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng cũng được Công an TP Hà Nội đặc biệt chú trọng. Lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, kích động mất đoàn kết…