Trộm súng ở bảo tàng rồi rao bán trên mạng xã hội

Tân Châu
TPO - Nguyễn Minh Hiển trộm của bảo tàng nhiều khẩu súng, rồi rao bán qua mạng xã hội cho nhiều người. Ngoài ra, Hiển còn có loạt hành vi vi phạm khác và Tòa án đang xét xử bị cáo này.

Gần 17h chiều nay (9/3), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ, lưu hành tiền giả do bị cáo Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi, ngụ Phú Yên) cầm đầu, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.

z7601271702112-53f6ef71431ac221486853ebd265768a.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 9/3.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Hiển thừa nhận hành vi như cáo trạng mà Viện Kiểm sát vừa công bố. Gần 20 bị cáo chung vụ khi trả lời HĐXX cũng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc.

Ngày mai (10/3), phiên tòa tiếp tục với phần HĐXX thẩm vấn các bị cáo còn lại.

Trong phần xét xử sáng và đầu giờ chiều nay, HĐXX đã thẩm tra tư pháp bị cáo, người tham gia phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát cũng công bố xong bảng cáo trạng.

Tại phần công bố đưa vụ án ra xét xử, thẩm phán Bùi Đức Nam (Chủ tọa phiên tòa) cho biết, HĐXX sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Minh Hiển về các tội: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Liên quan vụ án, 32 bị cáo khác bị xét xử về một trong các tội: Mua bán trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, mua trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép súng săn; Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. HĐXX cũng cho biết, phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 13/3.

Tại bảng cáo trạng mà Viện Kiểm sát vừa công bố tại phiên tòa cho biết, bị cáo Nguyễn Minh Hiển được xác định là người có vai trò cầm đầu vụ án. Ngày 14/3/2024, Hiển đột nhập Bảo tàng tỉnh Quảng Trị lấy trộm 3 khẩu súng và 4 báng súng, sau đó mang về phòng trọ tại TPHCM cất giấu. Sau đó 3 ngày, Hiển bán 4 báng súng cho Phạm Hồng Ân (bị cáo) với giá 14 triệu đồng.

Ngày 24/3/2024, Nguyễn Minh Hiển gửi một kiện hàng qua nhà xe, bên trong chứa nhiều linh kiện để lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng cho một người ở Nghệ An. Lực lượng chức năng phát hiện khẩu súng trong kiện hàng này nên mời Hiển làm việc, đồng thời khám xét nơi ở và thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan.

z7601218916949-a123521f304948a65ad34c7052301a25.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 9/3

Làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Hiển còn khai nhận trước đó từng đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị – Khe Sanh lấy trộm 2 khẩu súng và một ống nhòm. Sau đó Hiển liên hệ với Dương Tùng Sơn qua Facebook để giao dịch. Sơn đưa cho Hiển 20 triệu đồng và nhận 2 khẩu súng.

Ngoài ra bị cáo Hiển còn tham gia nhiều hội nhóm về súng đạn trên mạng xã hội và xin được tổng cộng 34 viên đạn từ một số người quen. Bị cáo Hiển cũng tàng trữ trái phép 8,88 gram vật liệu nổ. Số vật liệu này được bị cáo lấy từ pháo hoa mua qua mạng, sau đó tháo ra và cất giữ tại phòng trọ.

Cáo trạng cũng xác định bị cáo Hiển còn liên quan đến việc tàng trữ và lưu hành 95 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, tương đương 9.500 USD, mua từ các bị cáo Tạ Thượng Thẩm và Phạm Huy Cường.

Cũng theo cáo trạng, hành vi trộm cắp tài sản tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị của Nguyễn Minh Hiển hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tân Châu
