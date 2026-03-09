Điều tra vụ cô gái bị bạn trai kéo lê trên đường ở Hải Phòng

TPO - Trong quá trình đi thăm người quen phát sinh mâu thuẫn, H.A.T (24 tuổi, ở Hải Phòng) bị Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, quê Tuyên Quang) hành hung, kéo lê trên đường dẫn đến bị thương. Nhiều người đi đường chứng kiến, ghi hình sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị này đang phối hợp với Công an xã An Thành vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý đối tượng trong vụ việc người phụ nữ bị kéo lê trên đường bến phà Giải, xảy ra một ngày trước.

Trước đó, tối 8/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị kéo lê trên đường. Hình ảnh thể hiện, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác nâu sẫm trong tình trạng nằm bên lề đường. Trên mặt cô gái xuất hiện nhiều vệt máu.

Một người đàn ông đi cùng mặc quần bò xanh, áo khoác xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người đàn ông này một tay cầm giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo kéo lê cô gái trên đường.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã An Thành bước đầu xác định, người đàn ông là Bùi Xuân Huấn (SN 1991, ở xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang). Còn người phụ nữ là H.A.T (ở phường Đông Hải, TP Hải Phòng).

Hình ảnh vụ việc cô gái bị bạn trai kéo lê trên đường.

Theo xác minh ban đầu, Huấn và chị H.A.T có quan hệ tình cảm. Sáng 8/3, cả hai di chuyển trên chiếc taxi từ trung tâm thành phố Hải Phòng đến phà Giải, thuộc xã An Thành. Sau đó, cả hai người đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (TP Hải Phòng) để thăm người quen.

Đến chiều cùng ngày, trong quá trình di chuyển về, Huấn và chị H.A.T đã phát sinh mâu thuẫn. Thời điểm này, Huấn đã dùng tay, chân đánh vào mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải khiến người phụ nữ bị thương vùng mũi và hàm trái.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an xã An Thành lập hồ sơ, xử lý đối tượng.