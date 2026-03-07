Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt trùm 'cát lậu' Quảng Ninh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và ma túy

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, ở đặc khu Vân Đồn, để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Cường, còn gọi là Cường “cát”, được xác định là đối tượng cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

1919.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng thời khởi tố, tạm giam Lưu Chí Hiếu và Bùi Quang Chung, là nhân viên của Công ty TNHH Quan Minh, để điều tra về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Cơ quan công an cho biết, cả hai đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, thời gian qua, Hoàng Văn Cường đã thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, ma túy làm bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên biển. Công an cũng thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và ma túy liên quan vụ án.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Quan Minh được thành lập từ tháng 1/2005, có trụ sở tại đặc khu Vân Đồn. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại và đầu tư dự án. Trong cơ cấu vốn góp, Hoàng Văn Cường nắm 90% vốn điều lệ, ông Hoàng Bá Dũng nắm 10%. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Hoàng Văn Cường.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ án phức tạp, các bị can có nhiều mối quan hệ, được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Hoàng Dương
#cát lậu #Quảng Ninh #Hoàng Văn Cường #vũ khí quân dụng #ma túy #đặc khu Vân Đồn #khai thác trái phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục