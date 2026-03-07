Bắt trùm 'cát lậu' Quảng Ninh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và ma túy

TPO - Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, ở đặc khu Vân Đồn, để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Cường, còn gọi là Cường “cát”, được xác định là đối tượng cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng thời khởi tố, tạm giam Lưu Chí Hiếu và Bùi Quang Chung, là nhân viên của Công ty TNHH Quan Minh, để điều tra về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Cơ quan công an cho biết, cả hai đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, thời gian qua, Hoàng Văn Cường đã thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, ma túy làm bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên biển. Công an cũng thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và ma túy liên quan vụ án.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Quan Minh được thành lập từ tháng 1/2005, có trụ sở tại đặc khu Vân Đồn. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại và đầu tư dự án. Trong cơ cấu vốn góp, Hoàng Văn Cường nắm 90% vốn điều lệ, ông Hoàng Bá Dũng nắm 10%. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Hoàng Văn Cường.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ án phức tạp, các bị can có nhiều mối quan hệ, được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.