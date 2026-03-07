Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Công an Quảng Ninh ra thông báo liên quan vụ cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hoàng Dương
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến một cán bộ tín dụng ngân hàng trên địa bàn, đồng thời phát thông báo đề nghị những người từng bị Nguyễn Thành Trung lừa đảo đến trình báo để phục vụ quá trình xử lý vụ án.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 8/10 đến 28/10/2024, Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992, trú tại khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh), đã lợi dụng vị trí là cán bộ tín dụng của một ngân hàng có uy tín tại Quảng Ninh để đưa ra thông tin gian dối về việc các khách hàng do Trung quản lý có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao nhằm huy động tiền từ nhiều người.

546.jpg
Bị can Nguyễn Thành Trung.

Sau khi nhận tiền, Trung không sử dụng đúng mục đích như đã nói mà chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một số bị hại gồm bà T.T.L, trú tại phường Việt Hưng, bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng; anh T.M.C, trú tại phường Việt Hưng, bị chiếm đoạt 2,49 tỷ đồng; chị T.M.H, trú tại phường Bãi Cháy, bị chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang xem xét, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Nguyễn Thành Trung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để giải quyết triệt để vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Thành Trung đến trình báo tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, số 2 đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh; liên hệ Điều tra viên Bùi Đức Cảnh, số điện thoại 0913.196.559 để được hướng dẫn giải quyết.

Hoàng Dương
