Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Quấn ‘cỏ’ cho nhóm nhậu sử dụng, nam thanh niên bị bắt

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với một nam thanh niên ở phường Đồng Hới vì hành vi tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng trái phép chất ma túy là cần sa.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Ngọc Đẳng (SN 1995, trú TDP 7 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

img-0464.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Hà Ngọc Đẳng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/10/2025, trong lúc ăn nhậu cùng nhóm bạn, Đẳng đã lấy cần sa dạng thảo mộc chuẩn bị từ trước, trộn với thuốc lá rồi dùng giấy OCB quấn thành hai điếu “cỏ”. Sau đó, Đẳng đưa cho bốn người trong nhóm cùng sử dụng và bản thân cũng tham gia hút.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Đồng Hới phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, cả 5 người đều dương tính với chất ma túy cần sa (THC). Công an phường Đồng Hới đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, ma túy cần sa (thường gọi là “cỏ”) có xu hướng len lỏi trong một bộ phận giới trẻ do hình thức sử dụng tương tự thuốc lá nên dễ bị lôi kéo, thử nghiệm. Tuy nhiên, việc sử dụng cần sa có thể gây ảo giác, ảnh hưởng hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi và dẫn đến các vi phạm pháp luật.

anh.jpg
Ma tuý cần sa có xu hướng len lỏi trong giới trẻ. Ảnh minh hoạ.

Công an địa phương khuyến cáo các gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về tác hại của ma túy; đồng thời cảnh báo thanh thiếu niên không thử nghiệm hoặc tham gia sử dụng các loại chất kích thích trái phép.

Hoàng Nam
#cần sa #Quảng Trị #tổ chức sử dụng ma tuý #bắt tạm giam #ma tuý trong giới trẻ #phường Đồng Hới

Xem thêm

Cùng chuyên mục