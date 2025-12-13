Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện xà lan chở gần 1.000m³ cát lậu ở khu vực cửa biển TP.HCM

Hữu Huy
TPO - Sáng 13/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan vừa phát hiện, xử lý hai vụ vi phạm trên biển gồm vận chuyển cát trái phép và tàng trữ ma túy.

Trước đó khoảng 16 giờ 20 phút ngày 11/12, tại khu vực cửa biển TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Hải đội 2 thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP.HCM phát hiện xà lan ĐN-1233 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 6 thuyền viên, thuyền trưởng là ông Trần Văn Thường (44 tuổi, trú phường Phước Thắng, TPHCM). Ông Thường khai xà lan đang chở khoảng gần 1.000m³ cát nhiễm mặn, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Lực lượng chức năng phát hiện xà lan chở gần 1.000m³ cát lậu ở khu vực cửa biển TP.HCM. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải xà lan về cảng Hải đội 301 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng trong chiều 11/12, tại bến tàu cao tốc Vũng Tàu – TP.HCM, lực lượng phòng chống tội phạm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Công an phường Vũng Tàu và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan Khu vực II) đã kiểm tra, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng là Nguyễn Xuân Mạnh (31 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TP.HCM). Tang vật thu giữ gồm 1 gói nylon chứa chất kết tinh không màu, khối lượng 1,13 gam.

Mạnh khai đây là ma túy tổng hợp dạng đá, được tàng trữ để bán cho ngư dân và thuyền viên hoạt động ở các tàu cá, tàu dịch vụ ven biển.

Đối tượng là Nguyễn Xuân Mạnh bị bắt giữ cùng tang vật.

Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các vụ việc theo quy định pháp luật.

Hữu Huy
