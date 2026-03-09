Khởi tố vụ xe container cố tình vượt rào chắn bị tàu hỏa tông gãy đôi

TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự vụ tài xế xe container cố tình vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ xảy ra tại xã Vệ Giang vào tối 6/3.

Video được người dân ghi lại thời điểm xe container cố tình vượt rào chắn gây ra va chạm nghiêm trọng với tàu SE8.

Sáng 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ việc tài xế container cố tình vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ, xảy ra ngày 6/3 tại xã Vệ Giang.

Trước đó, khoảng 20h25 tối 6/3, ông Phạm Văn Tưởng (57 tuổi, trú tổ dân phố Kha Lâm, phường Kiến An, TP. Hải Phòng) điều khiển xe đầu kéo mang BKS tạm thời T11-282.30, kéo theo rơmooc mang BKS tạm thời T12-295.52 lưu thông trên đường tỉnh lộ 628 theo hướng Tây Đông.

Phần đầu và thân của xe đầu kéo bị tông tách rời nhau.

Khi đến đoạn đường giao nhau giữa tỉnh lộ 628 và tuyến đường sắt Bắc Nam (tại Km 938+475) thuộc thôn An Đại 3 (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), ông Phạm Văn Tưởng đã điều khiển phương tiện vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ, dẫn đến va chạm với đoàn tàu SE8 do ông Ngô Phước Bằng (37 tuổi, trú tổ dân phố 1B Thủy Phù, phường Phú Bài, TP. Huế - là nhân viên lái tàu thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn) điều khiển đang chở hành khách chạy từ TP.HCM ra Hà Nội theo hướng Nam Bắc.

Hậu quả, ô tô đầu kéo gãy đôi, đầu tàu SE8 hư hỏng nặng và cháy toàn bộ hệ thống điều khiển gác chắn, ông Phạm Văn Tưởng bị thương tích cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Phần đầu tàu SE8 hư hỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an xã Vệ Giang, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 và các đơn vị đường sắt có liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành khám nghiệm phương tiện và các tài sản có liên quan.

Đến ngày 8/3, sau chưa đầy 48h kể từ khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự và tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo theo quy định.