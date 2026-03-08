Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Tài xế xe máy văng xa hàng chục mét, tử vong sau va chạm với tàu hỏa

Thanh Hà
TPO - Một người đàn ông điều khiển xe máy từ đường Ngọc Hồi qua đường sắt vào ngõ 210, bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Nạn nhân bị văng ra xa hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

tai-nan.jpg
Tàu hỏa va trúng người đàn ông đi xe máy qua.

Theo thông tin từ người dân, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8/3, tại khu tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 17L1-60XX lưu thông trên đường Ngọc Hồi đi Thường Tín. Khi đến khu vực ngõ 210, người này đi qua lối dân sinh tự mở sang đường sắt.

Ngay sau đó, tàu SE19 đi tới và va chạm với nạn nhân. Vụ việc khiến người đàn ông cùng xe máy văng xa hàng chục mét.

tai-nan-12.jpg
Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do bị thương quá nặng, nạn nhân tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Bước đầu xác định tài xế là Đ.H.Y (SN 1974, trú tại Hà Nội).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh Hà
