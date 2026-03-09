Nghi ngờ đối thủ gian lận khi chơi ‘ba cây’, con bạc rủ nhau cướp lại tiền

TPO - Sau khi đánh bạc thua, nhóm đối tượng nghi ngờ đối thủ gian lận nên đã tìm đến hành hung, ép nạn nhân chuyển trả lại tiền.

Ngày 8/3, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 8 đối tượng liên quan đến vụ án Đánh bạc và Cướp tài sản xảy ra tại tổ dân phố Kinh Nam, phường Thành Sen.

Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội danh Cướp tài sản và Đánh bạc gồm: Phan Văn Ngọ (SN 1978), Trần Hậu Bảo (SN 2000), Phan Văn Bảo (SN 2004) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1989).

Còn Trần Hậu Định (SN 1990), Trịnh Văn Hòa (SN 1987) và Bùi Xuân Tiệp (SN 1991, cùng trú tại Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Phan Văn Ngọ, Phan Văn Bảo, Trần Hậu Bảo, Nguyễn Văn Lộc (từ trái qua phải) bị khởi tố về 2 tội danh "Cướp tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 24/2, nhóm đối tượng trên đã tụ tập tại nhà Phan Văn Ngọ (trú tổ dân phố Kinh Nam) để đánh bạc bằng hình thức “bài ba cây”.

Tại đây, nhóm đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền đặt cược mỗi ván từ 100.000 đồng trở lên, tổng số tiền dùng để đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Sau khi thua bạc, Trần Hậu Bảo nghi ngờ Tiệp gian lận nên tìm đến nhà Ngọ đòi lại tiền. Tại đây, Bảo cùng một số đối tượng đánh đập Tiệp và ép buộc nạn nhân phải trả lại số tiền đã thắng trước đó.

Dưới sự đe dọa và hành hung của các đối tượng, Bùi Xuân Tiệp buộc phải chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản cho các đối tượng Trần Hậu Bảo, Nguyễn Văn Lộc, Phan Văn Bảo và Phan Văn Ngọ. Hành vi này đã được cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật.