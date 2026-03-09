Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Người dân hỗ trợ công an bắt giữ đối tượng truy nã ở Đồng Nai

Văn Quân
TPO - Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân, lực lượng Công an phường Tam Phước (tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Tam Phước vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng (SN 1989, ngụ xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Phạm Văn Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Đối tượng Phạm Văn Hoàng bị lực lượng Công an phường Tam Phước bắt giữ sau khi nhận được trình báo của người dân (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan Công an, khoảng tháng 2/2026, một người dân khi đến làm việc tại UBND phường Tam Phước đã nhìn thấy quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Hoàng được niêm yết tại bảng thông báo của cơ quan. Người này đã chụp lại hình ảnh cùng các đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Đến khoảng 15h ngày 8/3, khi đi qua khu vực tổ 11A, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, người dân này phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm giống với đối tượng truy nã đang đi bộ quanh khu vực nhà trọ nên lập tức thông báo cho Công an phường Tam Phước.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua đó xác định người thanh niên nói trên chính là đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng nên tiến hành bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Văn Quân
