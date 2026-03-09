Viện KSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt cựu Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc Vinaconex và một số bị can

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu để điều tra tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 9/3, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex) và ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaconex) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222, Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Viện KSND Tối cao cũng đã phê chuẩn khởi tố thêm một số bị can khác liên quan vụ án.

Bị can Nguyễn Hữu Tới.

Trước đó, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán VCG) cũng công bố thông tin bất thường cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với hai lãnh đạo của doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo thông báo của Vinaconex, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Văn Mậu.

Thông báo của Vinaconex do ông Vũ Mạnh Hùng (Giám đốc Đối ngoại – Pháp chế Vinaconex) ký, được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tới từng đảm nhận các chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VIMECO; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;

Từ 16/03/2019 - 25/06/2020, là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Từ 04/04/2019 - 06/12/2021 làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9.

Từ 24/03/2021 làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Từ 07/2024 - 02/2026 làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex.

Bị can Dương Văn Mậu.

Vinaconex thành lập năm 1988, trực thuộc Bộ Xây dựng, là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam.

Vinaconex cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn nhà nước từ 2020.

Năm 2025, doanh thu thuần của Vinaconex tăng gần 25% lên trên 16.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cũng lập kỷ lục khi đạt hơn 4.129 tỷ.

Công ty cho biết năm ngoái cũng ghi dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng hàng không khi tham gia xây dựng dự án sân bay quốc tế Long Thành và nhà ga T2 Nội Bài mở rộng. Cùng với đó, Vinaconex cũng là nhà thầu chủ lực trên các đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 như Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vân Phong - Nha Trang, Vũng Áng - Bùng.

Mới đây nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng "công bố thông tin bất thường" về việc Bộ Công an đã tạm giam ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Hai ông bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

ACV là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng do ACV là chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích khoảng 5.000 ha. Tại dự án này, Vinaconex góp mặt cùng với nhiều liên danh trúng một số gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

