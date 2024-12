Tuyên án 14 đối tượng trong đường dây lưu hành tiền giả

TPO - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo về các tội danh “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ án được truyền thông chú ý trong năm 2023. Xuất phát từ tin nhắn tố giác tội phạm của người dân gửi tới đường dây nóng của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (thời điểm đó là Giám đốc Công An tỉnh Quảng Ninh; nay là Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an), Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám phá đường dây lưu hành tiền giả, bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi từng chia sẻ, đây là vụ án rất phức tạp, trong lúc truy bắt, các đối tượng đã tẩu tán tang vật, mang máy móc ném xuống sông ở Nam Định, gây khó khăn cho công tác thu hồi tang vật (lực lượng truy tìm đã phải thuê thợ lặn tìm thiết bị mà chúng đã tẩu tán). Đặc biệt, các đối tượng rất ngoan cố trong khai báo, khiến CQĐT vô cùng vất vả trong quá trình đấu tranh làm rõ vai trò của đối tượng cầm đầu cũng như mở rộng, đấu tranh chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố, theo đó cáo buộc tổng số tiền giả mà nhóm đối tượng trên đã làm là 126 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng để mang lưu hành trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Dương. Ngoài ra, các bị cáo còn bán giấy tờ giả hoặc làm trung gian môi giới làm, bán tài liệu giả, hưởng lợi bất chính.

Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Văn Huân đã 2 lần dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà L.T.T lên đến số tiền gần 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đại và bị cáo Hoàng Tuấn Thành 15 năm tù về tội “Làm, lưu hành tiền giả”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Văn Huân 15 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Vũ Tiến Đạt 11 năm tù về tội “Làm, lưu hành tiền giả” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”; bị cáo Lê Bá Toàn 13 năm 3 tháng tù về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”; bị cáo Vì Văn Ninh, Hoàng Trung Hòa 8 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả”; bị cáo Nguyễn Xuân Thiệp 5 năm tù, bị cáo Phạm Mạnh Hùng 36 tháng tù, bị cáo Nguyễn Tùng Bách 5 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”; bị cáo Đỗ Văn Hải 36 tháng tù, bị cáo Trần Quang Liêm 3 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Trịnh Quang Trường 5 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và bị cáo Nguyễn Thị Hải Ninh bị phạt tiền 50 triệu đồng.